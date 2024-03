buten un binnen Bremer SV verspielt 2:0-Führung beim Tabellenletzten Spelle-Venhaus Stand: 24.03.2024 18:51 Uhr

Weder die 2:0-Führung noch ein Elfmeter in der Nachspielzeit reichten dem Bremer SV für einen Auswärtssieg. Am Ende musste sich das Regionalliga-Team mit einem Unentschieden begnügen.

Bis zur 76. Minute sah es für die Fußballer vom Bremer SV beim Schlusslicht SC Spelle-Venhaus nach einem Auswärtserfolg aus. Das Team von Sebastian Kmiec ging in der 19. Minute durch Muzaffer Degirmencic mit 1:0 in Führung. Mathis Richter erhöhte in der 66. Minute gar auf 2:0.

Elfmeter in der Nachspielzeit geht an den Pfosten

Doch dann folgte die 76. Minute: Tom Winnemöller sorgte nach einem Eckball für den Anschluss-Treffer. Und Stürmer Jip Kemna traf in der 87. Minute schließlich zum 2:2-Ausgleich für Spelle-Venhaus. Doch der Bremer SV hatte noch seine Chance zum Siegtreffer: In der Nachspielzeit bekamen die Waller einen Foulelfmeter. Nikky Goguadze trat an, traf allerdings nur den Pfosten.

Der Bremer SV bleibt damit auf dem 15. Tabellenplatz. Dieser könnte am Ende für den direkten Klassenerhalt reichen. Dies hängt letztlich aber davon ab, ob mit dem VfB Lübeck ein Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Nord kommt und ob der Meister der Regionalliga Nord in den zwei Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern den Sprung in die 3. Liga schafft. Womöglich müssen die Waller auch, wie in der vergangenen Saison, zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Oberliga Niedersachsen bestreiten.

