buten un binnen Bremer Schiedsrichter darf nun auch in der Champions League pfeifen Stand: 20.06.2024 10:19 Uhr

Der Weltverband FIFA hat Sven Jablonski in eine höhere Kategorie eingestuft. Im Europapokal durfte der 34-Jährige bisher in der Conference League Spiele leiten.

Bereits seit der Saison 2017/18 wird Jablonski als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt. Ab der kommenden Saison darf er auch in der Eruopa League und der Champions League zum Einsatz kommen.

In der abgelaufenen Saison hat Jablonski 16 Spiele in der Bundesliga, sechs Spiele in der 2. Liga und ein Spiel in der 3. Liga gepfiffen. In der Conference League wurde er zweimal als Schiedsrichter eingesetzt.

