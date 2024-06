buten un binnen Bremer Radprofi Behrens ist U23-Vizemeister im Einzelzeitfahren Stand: 21.06.2024 21:00 Uhr

Toller Erfolg für den Nachwuchsfahrer: Bei der DM in Baden-Württemberg musste sich Niklas Behrens am Freitag nur knapp seinem eigenen Teamkollegen geschlagen geben.

65 U23-Radprofis waren am Freitagnachmittag in Donaueschingen bei der Deutschen Straßenrad-Meisterschaft auf der 30,6 Kilometer langen Strecke im Kampf gegen die Uhr unterwegs – und der Bremer Niklas Behrens hätte dieses Rennen fast für sich entschieden.

Der 20-Jährige musste sich am Ende mit 6,4 Sekunden Rückstand seinem Teamkollegen Tim Torn Teutenberg vom Lidl-Trek-Nachwuchsrennstall geschlagen geben. Nach dem zweiten Messpunkt nach 22,8 Kilometern hatte der Bremer noch mit 14 Sekunden Vorsprung geführt. Doch Teutenberg legte einen rasanten Schlussspurt hin und schob sich noch knapp an Behrens vorbei.

1.000 Sportlerinnen und Sportler am Start

Die Deutschen Straßenrad-Meisterschaften finden vom 21. bis 23. Juni 2024 zum zweiten Mal in Folge in Bad Dürrheim und Donaueschingen in Baden-Württemberg statt. In Bad Dürrheim liegt das Ziel aller Rennen, der Start der meisten Rennen befindet sich in Donaueschingen.

Die insgesamt rund 1.000 Sportlerinnen und Sportler fahren um die nationalen Titel in den Klassen Elite Männer, Elite Frauen und in den U23-Kategorien. Zum ersten Mal werden auch die nationalen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren ausgetragen.

Mehr zum Radsport:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 23. Juni 2024, 19:30 Uhr