buten un binnen Bremer Fußballverband führt Pflichtpass für Amateurtrainer ein

Der verpflichtende Ausweis soll zur neuen Saison eingeführt werden. Hintergrund sind die jüngsten gewalttätigen Vorfälle im Amateurfußball — auch in Bremen.

Von Felix Ilemann

Brutale Schlägereien, Drohungen und rassistische Beschimpfungen — das alles ist bittere Normalität in Bremens Amateur-Fußballszene. Im Schnitt knallt es an jedem Wochenende auf einem Platz. "In den letzten sechs Monaten ist nochmal eine ganz andere Dynamik in dieses Thema gekommen", sagt Christoph Schlobohm, Referent beim Bremer Fußball-Verband für gesellschaftliche Verantwortung.

Am Donnerstag hat sein Verband eine womöglich wegweisende Entscheidung getroffen. Zur neuen Saison gibt es einen Trainerpass. Dieser soll für alle Trainerinnen und Trainer im Amateurfußball verpflichtend sein. Vorerst startet eine Pilotphase in der Kreisliga A sowie in der Kreisliga Bremerhaven.

Mitauslöser: Vorfälle nach der Winterpause

Noch im März hatte der BFV einen ganzen Spieltag in Bremens Amateurligen abgesagt — ein lauter Hilferuf des Verbandes — so etwas hat es im deutschen Amateurfußball bis dahin noch nie gegeben. Entsprechend groß der Aufschrei der friedlichen Aktiven, die sich zu Unrecht bestraft sahen. Damals sorgten gleich drei besonders schwere Fälle von Gewalt an einem Wochenende für diese drastische Maßnahme.

Trainer sollen ihren Einfluss positiv nutzen

Christoph Schlobohm vom Bremer Fußball-Verband

Doch der traurige Tiefpunkt hat nun auch positive Folgen: Die Entscheidung für den Trainerpass soll an die Wurzel des Problems gehen. "Die Trainerinnen und Trainer sind tagtäglich mit den Teams auf den Plätzen unterwegs und haben die persönliche Bindung, um Einfluss zu nehmen und Richtlinien zu setzen", hofft Schlobohm auf große Wirkung der Neuregelung.

Und so soll der Trainerpass zu einer entscheidenden Maßnahme für friedliche Fußballspiele werden: Er beinhaltet unter anderem Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt. Zudem sollen die Übungsleiter am Staffeltag im August erfahren, wie sie ihren Teams die wichtigsten Werte des Fußballs — Respekt und Fairplay — vermitteln können. Die Schulung soll verpflichtend sein.

Es ist wichtig, sie verpflichtend zu diesen Schulungen einzuladen, um Ihnen diese Werte nachweislich vermitteln zu können

(Christoph Schlobohm, Referent beim Bremer Fußball-Verband für gesellschaftliche Verantwortung)

Bewertung im kommenden Winter

Um der Gewalt auf den Plätzen entgegen zu wirken will der Verband die Einhaltung der Maßnahmen während der nächsten Saison in der Kreisliga A, beziehungsweise Kreisliga Bremerhaven regelmäßig durch Beobachter überprüfen. Zur Winterpause will der Verband dann eine erste Bilanz ziehen und über das weitere Vorgehen entscheiden.

