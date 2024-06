buten un binnen Beachvolleyball in Bremen: Ein Strand aus 600 Tonnen Sand Stand: 06.06.2024 16:40 Uhr

Die German Beach Tour ist zum dritten Mal zu Gast in Bremen – erstmals nicht am Bahnhof. Für die Spiele wurden 20 Lkw-Ladungen Sand in die Stadt gebracht.

Von Julian Meiser

Zwischen Donnerstag und Sonntag macht die German Beach Tour (GBT) Halt in Bremen – nach 2022 und 2023 zum dritten Mal. Der Austragungsort innerhalb der Stadt hat sich allerdings geändert.

Im Gegensatz zu den Vorjahren messen sich die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer diesmal nicht am Bremer Hauptbahnhof, sondern auf dem Platz der Seebühne an der Waterfront in Gröpelingen.

Beachvolleyballerinnen sind begeistert

2022 und 2023 fand die German Beach Tour am Bremer Hauptbahnhof statt. 2024 wird in Gröpelingen gespielt.

Spielerinnen wie Nele Schmitt und Sophie Sarnighausen loben den Umzug an die Waterfront, sind von der Kulisse mit Blick auf die Weser angetan. Auch die Beachvolleyballerin Leonie Klinke zeigt sich begeistert: "Für mich ist es das erste Mal Bremen – und ich finde es richtig, richtig schön."

Laut den Veranstaltern, Joscha Jaeger und Vincent Vossieg, eignet sich Bremen perfekt als GBT-Standort: "Wir fühlen uns hier sehr wohl. Die Leute sind nett. Wir bekommen hier den Support der Stadt mit." Wichtiger als eine schöne Kulisse ist allerdings etwas anderes, um ein gelungenes Beachvolleyballl-Wochenende durchzuführen: genügend Sand.

Sand wurde aus einem Kieswerk herangekarrt – insgesamt 600 Tonnen. Knapp 20 Lkw.

(Vincent Vossieg, Veranstalter)

Im Anschluss an das Turnier wird der Sand weiter verwertet, erklärt Vossieg: "Danach geht er für den guten Zweck an Volleyballvereine, die ihn weiter nutzen können, um Felder zu bauen."

Heimspiel für Kim van de Velde

In diesem Jahr gastiert die insgesamt achtteilige Turnierserie nur an einem Wochenende in Bremen. 2023 wurde noch an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Bremen gespielt.

Mit dabei ist wieder die Vorjahressiegerin Kim van de Velde. An der Seite von Chenoa Christ belegte die gebürtige Bremerin 2023 beim ersten Bremer Turnier-Wochenende den ersten Platz, am Folgewochenende den dritten Platz.

Die Bremerin Kim van de Velde ist auch in diesem Jahr bei der German Beach Tour dabei.

Auch dank des Sieges in ihrer Heimatstadt konnte sich van de Velde im vergangenen Jahr für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand qualifizieren. Dort holte die inzwischen 31-Jährige gemeinsam mit Christ den fünften Platz.

In diesem Jahr geht van de Velde mit Paula Schürholz aus Düsseldorf an den Start. Los geht es für das Duo am Freitagmorgen um 10.30 Uhr. Dann treffen van de Velde und ihre Partnerin auf Christine Aulenbrock und Sandra Ferger vom VfL Osnabrück.

Das GBT-Finale der Frauen ist für Sonntag um 16 Uhr angesetzt, das der Männer für 17 Uhr.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 6. Juni 2024, 18:06 Uhr