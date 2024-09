buten un binnen Abschiedsspiel für Werder-Legende Diego soll am 22. März stattfinden Stand: 12.09.2024 15:24 Uhr

Von 2006 bis 2009 hatte der Brasilianer das Trikot der Bremer getragen. Seine Karriere hat der mittlerweile 39-Jährige bereits im November 2022 beendet.

Mit Werder gewann Diego 2009 den DFB-Pokal. "Ich denke darüber nach, mein Abschiedsspiel hier in Bremen zu veranstalten. Um etwas Spezielles zu machen und um diesen Kreis mit Werder zu schließen. Ich habe diese Idee und es wäre schön, wenn wir das gemeinsam machen", erklärte er bereits im Februar bei den Feierlichkeiten zum 125. Geburtstag des Vereins.

Diegos Wunsch geht nun in Erfüllung. Wie zuerst die "Bild" berichtete, wird Diego sein Abschiedsspiel am 22. März 2025 im Weser-Stadion bestreiten. Werder bestätigt den Termin auf Nachfrage von buten un binnen. Noch seien aber nicht alle Details geregelt. Der 22. März 2025, ein Samstag, liegt in einer Länderspielpause und passt daher gut in den Terminplan.

