buten un binnen 5 Dinge, die Sie zum Eishockey-Finale der Pinguins wissen sollten

Am Mittwoch um 19:30 Uhr geht die Finalserie zwischen den Bremerhavener Fischtown Pinguins und den Eisbären Berlin los. Die Termine, Fakten und Kurioses finden Sie hier.

Von Petra Philippsen

Die Spannung steigt, der Showdown um den Meistertitel in der Deutschen Eishockey-Liga kann beginnen. Und es hätte sich kaum besser fügen können, dass in diesem Final-Duell die beiden besten Mannschaften der Saison gegeneinander antreten.

Wie läuft die Serie ab? Wo kann man die Spiele verfolgen und was bekommt der Deutsche Meister eigentlich? Wir machen Sie fit fürs Finale.

1. Wie läuft der Spielmodus?

Am Mittwoch um 19:30 Uhr geht es los mit dem ersten Spiel – da die Fischtown Pinguins die Hauptrunde, also die reguläre Saison, gewonnen haben, beginnen sie mit einem Heimspiel in der Eisarena Bremerhaven. Das Heimrecht wechselt in jedem Spiel hin und her.

Gespielt wird im Best-of-seven-Modus, das bedeutet, wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, ist neuer Deutscher Meister. Maximal ist das nach sieben Spielen der Fall, spätestens am 30. April steht der Sieger fest.

Termine der Play-off-Finalspiele: Spiele Datum Uhrzeit Heim Spiel 1 17. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 2 19. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 3 21. April 15:30 Uhr Bremerhaven Spiel 4 23. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 5 26. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 6 28. April 14 Uhr Berlin Spiel 7 30. April 19:30 Uhr Bremerhaven

Wichtig zu wissen: Anders als in der regulären Saison, gibt es in den Play-offs kein Penalty-Schießen. Wenn es nach den drei Mal 20 Minuten regulärer Spielzeit Unentschieden steht, geht es so lange in den Verlängerung, bis ein Tor fällt. Dann ist das Spiel vorbei.

Es gibt immer 20 Minuten Overtime, 15 Minuten Pause, 20 Minuten Overtime und so weiter. Die Fans sollten sich also genügend Getränke und Popcorn bereitstellen. Es könnte dauern.

2. Wo laufen die Finalspiele?

Die schlechte Nachricht zuerst: Tickets für die beiden Heimspiele der Pinguins sind restlos ausverkauft. Die gute Nachricht: Sie können alle Finalspiele bei butenunbinnen.de in einer Audio-Livereportage in voller Länge verfolgen. Am Mittwochabend sind Sport-Reporter Olaf Rathje und sein Berliner Kollege Jens-Christian Gußmann beim ersten Spiel am Mikrofon und immer auf Puckhöhe.

Zudem wird Magenta-Sport alle Partie im TV und im Stream zeigen, dafür ist jedoch ein Abo erforderlich. Im frei empfangbaren Fernsehen lassen sich die ersten vier Finalspiele beim Sender DF1 verfolgen.

3. Was bekommt der Deutsche Meister?

Ob die Spieler der Fischtown Pinguins eine Siegesprämie für den Titel erhalten werden, will natürlich niemand im Verein bestätigen. Fest steht aber, dass der Deutsche Meister den berühmten silbernen Henkel-Pott bekommt. 72 Zentimeter hoch, 46 Zentimeter Durchmesser, 10,4 Kilogramm schwer – und er soll 13 Liter Champagner fassen. Zudem bekommt jeder Spieler eine Medaille, auch die des Vizemeisters.

4. Welcher Pinguin hat schon Meister-Erfahrung?

Die Fischtown Pinguins gehen als Debütant ins Finale, aber zumindest vier Spieler im Kader kennen schon das Gefühl, Deutscher Meister zu werden. Ein echter Vorteil ist das gegen den erfahrenen Rekordmeister aus Berlin wohl nicht, aber schaden tut es sicherlich nicht.

Ziga Jeglic, ERC Ingolstadt, Saison 2013/14

Nino Kinder, Eisbären Berlin, Saison 2020/21

Nicholas Jensen, Eisbären Berlin, Saison 2021/22

Nico Appendino, EHC München, Saison 2022/23

Sollte es mit dem Meistertitel klappen, haben die Pinguins zumindest ein Problem: Das Rathaus in Bremerhaven hat keinen Balkon. Es muss also bei der Feier in der Stadt improvisiert werden.

5. Gibt es eine Hynme?

Die Fans in der Bremerhavener Eisarena können schon mal ihre Stimmbänder ölen, denn vor Beginn der Finalspiele wird traditionell die deutsche Nationalhymne gesungen. Sollte dann das ein oder andere Tor für die Pinguins fallen, scheinen die Eishockey-Fans auch auf den Geschmack der neuen Fußball-Torhymne der Nationalmannschaft gekommen zu sein. Peter Schilling ist also auch auf dem Eis en vogue und die Bremerhavener Fans ohnehin seit Wochen schon "Völlig losgelöst".

