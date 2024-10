buten un binnen 0:3 nach 15 Minuten: Fischtown Pinguins unterliegen Sparta Prag Stand: 09.10.2024 21:56 Uhr

Mit einem Sieg gegen die Tschechen wären die Bremerhavener ins Achtelfinale der Champions Hockey League eingezogen. Doch die Pinguins verloren in Prag mit 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).

Von Helge Hommers

Vor allem im ersten Drittel hatte das tschechische Eishockey-Schwergewicht den Bremerhavenern die Grenzen aufgezeigt. Zehn Minuten lang hielt Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis am Mittwochabend zwar seinen Kasten dicht, doch dann traf Michal Řepík zur Führung für die Gastgeber. Keine zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Jani Lajunen auf 2:0, nur wenig später baute Krystof Hrabik den Vorsprung der Hausherren sogar auf 3:0 aus (16. Minute).

Im Mitteldrittel erzielte Nicholas Jensen schließlich den ersten Pinguins-Treffer des Abends (32.). Mit einem 1:3-Rückstand für die Pinguins ging es in den Schlussabschnitt. In dem stellte Prags Aaron Irving jedoch schnell den alten Abstand wieder her (42.). In der Schlussphase verkürzten die Gäste noch über Nicolas Appendino auf 2:4 (50.), weitere Treffer fielen aber nicht mehr. Für die Bremerhavener war es die zweite Niederlage im fünften Vorrundenspiel.

Pinguins müssen noch nach Schweden

Nach einem Doppelspieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind die Pinguins am Dienstag, 15. Oktober, wieder in der Champions Hockey League gefordert: Am letzten Vorrundenspieltag treffen die Bremerhavener auf Skellefteå AIK. Im Duell bei den Schweden geht es dann für den aktuellen DEL-Zweiten um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

