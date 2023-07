NDR-Sport Zukunftstransfer: Kiel holt Torjäger Madsen für 2024 Stand: 06.07.2023 12:17 Uhr

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich zur Saison 2024/25 die Dienste von Rückraumspieler Emil Wernsdorf Madsen gesichert.

Bereits ein Jahr vor dem eigentlichen Transfer sicherten sich die Norddeutschen den torgefährlichen 22 Jahren alten Dänen. Der talentierte Linkshänder, der in der abgelaufenen Saison der Champions League die meisten Tore erzielt hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Dänischer Nationalspieler ist Kiels "absolute Wunschlösung"

"Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum. Bei Emil noch von einem Riesen-Talent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi und ergänzte: "Seine Entwicklungskurve geht steil nach oben, was sich nicht zuletzt in den beeindruckenden Zahlen in der Königsklasse und der heimischen Liga widerspiegelt."

Madsen kommt vom dänischen Meister GOG Handbold zum THW, mit GOG feierte er nach 2022 die zweite dänische Meisterschaft in Folge und holte durch den Pokalsieg 2023 sogar erstmals das Double in seiner Heimat. Sowohl in der dänischen Liga (252 Tore) als auch in der Champions League (107 Treffer) zeichnete sich Madsen außerdem als bester Torjäger aus. Im April debütierte er in der A-Nationalmannschaft des Weltmeisters.

Kiel plant Madsen als Weinhold-Ersatz

In Kiel soll Madsen die Rolle von Steffen Weinhold übernehmen, dessen Karriereende näher rückt. "Der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine richtige Aura. Es war immer mein Ziel, irgendwann mit diesem Verein regelmäßig in der Kieler Arena mit ihren vielen Fans zu spielen", sagte der dänische Nationalspieler.

Dieses Thema im Programm:

06.07.2023 | 23:03 Uhr