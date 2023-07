NDR-Sport Wimbledon: Zverev scheitert an "Rasen-Spezi" Berrettini Stand: 08.07.2023 22:39 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist in Runde drei der All England Championships ausgeschieden. Der Hamburger verlor am Samstagabend mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) gegen den Italiener Matteo Berrettini. Dadurch verpasst er ein Achtelfinal-Match gegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Wimbledon und Alexander Zverev - das bleibt weiter keine Liebesbeziehung. Das Turnier im All England Lawn Tennis and Croquet Club ist damit nach wie vor das schlechteste Grand-Slam-Turnier von Zverev. Noch nie kam er in London über das Achtelfinale hinaus, dieses Mal war sogar schon eine Runde früher Schluss.

Dreiviertelstündige Pause wegen Regens

Gegen Berrettini, den Alexander Zverevs Bruder Mischa im Vorfeld des Matches einen "echten Rasen-Spezi" genannt hatte, musste sich die deutsche Nummer eins nach 2:27 Stunden geschlagen geben. Die Partie war zwischenzeitlich für eine Dreiviertelstunde wegen Regens unterbrochen.

Keine Deutschen mehr in den Einzeln dabei

Damit geht Wimbledon ohne deutsche Beteiligung in den Einzeln weiter. Zverev war der letzte von zehn deutschen Tennisprofis, der im Süden Londons ausgeschieden ist. Im sechsten Duell mit dem aufschlagstarken Italiener war es für Zverev die zweite Niederlage. Berrettini, 2021 in Wimbledon im Finale, trifft nun am Montag im Achtelfinale auf Alcaraz.

