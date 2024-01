NDR-Sport Wie im Hinspiel: Später Sieg für Hansa Rostock gegen Elversberg Stand: 27.01.2024 14:55 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat in der 2. Liga einen Befreiungsschlag gefeiert. Die Mecklenburger drehten wie im Hinspiel einen Rückstand gegen die SV Elversberg in ein 2:1 (0:1). Lange Zeit hatte es danach nicht ausgesehen.

Von Tobias Knaack

In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte Kai Pröger das Ostseestadion zum Beben, als er SVE-Schlussmann Nicolas Kristof per Strafstoß verlud und den Siegtreffer erzielte (90.+2). Zuvor hatte der Elversberger Torhüter den Ball nach einem langen Freistoß nicht festhalten können und Innenverteidiger Frederik Jäkel den folgenden Abschluss mit dem Arm geblockt.

Es war der Höhe- und Schlusspunkt einer weitgehend ereignisarmen Partie, in der Dennis Dressel in der 69. Minute nach einem Einwurf die Elversberger Führung durch Luca Schnellbacher (41.) egalisiert hatte. Es waren die ersten Rostocker Treffer nach zuvor drei Partien ohne eigenen Treffer.

Hansa schließt mit Sieg gegen Elversberg zum FC Schalke 04 auf

Mit nun 20 Zählern hat sich Hansa zumindest bis Sonntag wieder auf den Relegationsrang vorgeschoben und nach Punkten mit Bundesliga-Absteiger Schalke 04 gleichgezogen. Eintracht Braunschweig kann gegen den 1. FC Magdeburg aber wieder vorbeiziehen. Am Sonntag, 4. Feburar, geht es für den FCH nach Hannover (13.30 Uhr, im NDR Livecenter), das am Freitag Nürnberg mit 3:0 besiegte.

Viele Zweikämpfe, kaum Spielfluss

Die Selimbegovic-Elf verstrickte die spielstarken Gäste vom Start weg in viele Zweikämpfe. Nach vorne allerdings blieben die Rostocker Bemühungen nach Balleroberungen Stückwerk. Das lag vor allem an der schwachen Passquote: Bis zur 30. Minute brachten sie nur rund 60 Prozent der Pässe zum Mitspieler. Der Held des irren Hinspiel-Sieges, Juan José Perea, hing komplett in der Luft.

Da auch die zuletzt viermal sieglosen Saarländer nur bedingt besser unterwegs waren, spielte sich die Partie weitgehend zwischen den Strafräumen beider Teams ab. Chancen gab es eine gute halbe Stunde lang schlicht nicht, dann aber spielten sich die Gäste frei.

Schnellbacher trifft nach Vandermersch-Flanke

Zunächst hatte Hansa noch Glück: Nach einer scharfen Flanke von Paul Wanner von der rechten Seite traf der völlig freistehende Jannik Rochelt den Ball nicht richtig (35.). Sechs Minuten später dann aber der Rückstand - und wieder war es dasselbe Muster über die rechte Seite: Der einlaufende Schnellbacher köpfte nach Flanke von Hugo Vandermersch ein, keine Chance für FCH-Keeper Markus Kolke.

Und plötzlich wurden auch die Mecklenburger gefährlich: SVE-Torhüter Kristof aber entschärfte den Kopfball von Janik Bachmann nach einem Standard (42.). Zur Pause gab es vereinzelt Pfiffe im Ostseestadion.

Rossipal prüft Kristof, Dressel trifft

Am generellen Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff nicht viel. Die Gäste spielten gefälliger, dennoch hatte der FC Hansa die erste nennenswerte Torchance: Kristof parierte den Freistoß von Alexander Rossipal ohne Probleme (58.). Elf Minuten später aber war der 24-Jährige geschlagen.

Und es musste ein Standard sein, der der ""Kogge" den Ausgleich brachte. Oliver Hüsing verlängerte einen Einwurf von der rechten Seite per Kopf und Dressel traf per Volley-Grätsche etwas glücklich zum 1:1.

Pröger schießt Hansa in der Nachspielzeit den Sieg

Der Wille war dem FC Hansa in der Folge nicht abzusprechen, die Versuche aber wirkten weiter limitiert bis untauglich, um noch zu drei Punkten zu gelangen. Vielmehr waren Kolke und Co. zunächst im Glück, dass Manuel Feil in der 79. Minute den Ball nicht richtig traf und ihn knapp neben das Tor setzte.

Alles sah nach einem Remis aus, doch dann verschätzte sich Kristof, Jäkel blockte den Ball und Pröger ließ den FC Hansa aufatmen.

Spielstatistik FC Hansa Rostock - SV 07 Elversberg

19.Spieltag, 27.01.2024 13:00 Uhr

FC Hansa Rostock 2 SV 07 Elversberg 1

Tore:

0:1 Schnellbacher (41.)

Schnellbacher (41.) 1:1 Dressel (69.)

Dressel (69.) 2:1 Pröger (90. +2, Handelfmeter)

FC Hansa Rostock: Kolke - J. Lang, Hüsing, Roßbach, Rossipal - van der Werff (70. Ingelsson) - Pröger, Dressel, Bachmann (81. Gudjohnsen), Singh (70. Fröling) - Perea (70. Schumacher)

SV 07 Elversberg: Kristof - Vandermersch, Fellhauer, Sickinger, Jäkel, Neubauer - Feil (80. Faghir), Wanner, S. Sahin, Rochelt (89. Boyamba) - Schnellbacher

Zuschauer: 24000

