NDR-Sport Werder Bremen verpflichtet Argentinier Malatini

Stand: 16.01.2024 18:09 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den argentinischen Profi Julian Malatini verpflichtet. Der Abwehrspieler vom Erstligisten Defensa y Justicia aus Buenos Aires soll den verletzten Innenverteidiger Amos Pieper ersetzen, der wegen eines Knöchelbruchs große Teile der Rückrunde verpassen wird.

Der 22 Jahre alte Malatini, dessen bisheriger Verein übersetzt "Verteidigung und Gerechtigkeit" heißt, kann auch auf der rechten Abwehrseite spielen. "Nach der längeren Ausfallzeit von Amos Pieper war es unser Ziel, uns in der Abwehr breiter aufzustellen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen: "Es wechselt ein vielversprechender Perspektivspieler zu uns, den wir schon über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den Wechsel bereits im Winter zu realisieren."

Nelson Valdez soll bei der Integration helfen

Um Malatini das Einleben zu erleichtern, wird Nelson Valdez (Paraguay), langjähriger Profi und heute Co-Trainer der U23, bis auf Weiteres das Trainerteam der Bundesliga-Mannschaft verstärken. "Nelson hat den Weg von Julian einst selbst beschritten und kann ihm daher seine Erfahrungen weitergeben. Er soll für ihn auf und neben dem Platz Ansprechpartner sein, um ihm das Ankommen in Bremen zu erleichtern", sagte Fritz.

Werder-Trainer Ole Werner zeigte sich erfreut über den Transfer: "Die Eindrücke, die wir von Julian sammeln konnten, sind sehr vielversprechend. Julian ist ein großgewachsener Abwehrspieler, der eine gute Grundschnelligkeit und Zweikampfstärke mitbringt und ein großes Entwicklungspotential hat." Werner hatte zuletzt mehrmals Verstärkungen gefordert. Offensivspieler Leonardo Bittencourt war diesbezüglich sogar so deutlich geworden, dass Geschäftsführer Frank Baumann und Fritz ihn zum Rapport bestellten.

"Die Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt."

— Juan Malatini, Neuzugang von Werder Bremen

Nun also ist ein erster Neuzugang da, und Malatini freut sich auf seine neue Herausforderung in der Bundesliga: "Für jeden Fußballer in Südamerika ist es der Traum, in Europa spielen zu dürfen. Nachdem ich von dem Interesse von Werder gehört habe, war für mich sofort klar, dass ich diese Chance nutzen möchte. Die Bundesliga ist eine der größten Ligen der Welt. Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal auf dem Platz zu stehen."

Argentiniens U23- Nationaltrainer Mascherano verärgert

Schon vor dem Zustandekommen des Transfers hatte es Kritik gegeben vom argentinischen U23-Nationaltrainers Javier Mascherano, der derzeit den Nachwuchs des Landes auf ein vor-olympisches Turnier einstellt und Malatini fest eingeplant hatte. Der Abwehrspieler hatte offenbar Mascheranos Angebot abgelehnt, in dessen Kader zu bleiben oder gar nach dem Medizincheck in Bremen zurückzukehren.

"Jeder hat das Recht, die Entscheidung zu treffen, die er möchte", erklärte Mascherano in einem Gespräch mit "DSports", sagte aber auch. "Ich kann die Entscheidung, die Julian getroffen hat, nicht nachvollziehen und das sage ich ihm auch. Ich verstehe nicht, warum sie uns nicht vorgewarnt haben, dass sie sich mitten in Verhandlungen befinden. Das hat mich am meisten gestört."

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 16.01.2024 | 23:03 Uhr