Sieg gegen Vilsbiburg - Schwerins Volleyballerinnen stehen im Halbfinale

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin sind ihrem großen Ziel Meisterschaft wieder einen Schritt näher gekommen. Die Mecklenburgerinnen setzten sich im Playoff-Viertelfinale gegen die Roten Raben Vilsbiburg durch und stehen im Halbfinale.

Die Schwerinerinnen gewannen am Mittwochabend in Vilsbiburg 3:1 (25:20, 20:25, 25:14, 28:26) und entschieden die "Best of three"-Serie mit 2:0 für sich. Auch das erste Duell hatte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski mit 3:1 für sich entschieden.

Im Halbfinale trifft der SSC entweder auf den SC Potsdam oder Suhl. Im ersten Spiel am kommenden Mittwoch (19.10 Uhr) hat der Zwischenrunden-Sieger zunächst Heimrecht. In der vergangenen Saison war Schwerin im Halbfinale an Potsdam gescheitert.

Zwar sicherten sich die Schwerinerinnen im vergangenen Jahr den Pokalsieg, doch die Mecklenburgerinnen würden gerne mal wieder die Meisterschaft feiern. Der letzte Titelgewinn liegt mittlerweile sechs Jahre zurück.

"Sehnsucht nach Titeln in Schwerin immer groß"

"Die Sehnsucht nach Titeln in Schwerin ist immer groß, darüber machen wir uns aber noch keine Gedanken", hatte Coach Koslowski vor dem Spiel in Vilsbiburg gesagt. Danach sah er eine wechselhafte Leistung seines Teams, das sich letztlich aber nervenstark zeigte und verdient durchsetzte.

