NDR-Sport VfL Wolfsburg und Werder Bremen: Trainingsstart, Testspiele, Termine Stand: 28.06.2023 14:33 Uhr

Im August startet die Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen beziehen zur Vorbereitung Trainingslager in Österreich. Erste Testspielgegner stehen ebenfalls fest.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht für die Bundesligisten am Wochenende vom 11. bis 14. August an, wenn die erste Runde des DFB-Pokals über die Bühne geht. Wolfsburg tritt beim TuS Makkabi Berlin an, Werder Bremen bei Viktoria Köln.

Der erste Bundesliga-Spieltag wird vom 18. bis 20. August gespielt. Den Spielplan will die Deutsche Fußball-Liga am 30. Juni veröffentlichen.

VfL Wolfsburg

Das Team von Trainer Niko Kovac reist wie im Vorjahr nach Seefeld. Weitere Testspiele sind geplant, unter anderem wird noch ein Gegner fürs Stadionfest am 5. August in Wolfsburg gesucht.

Trainingsstart: 10. Juli (Leistungstests am 7. und 8. Juli)

Trainingslager: 17. Juli bis 22. Juli in Seefeld (Österreich) und 31. Juli bis 4. August in Donaueschingen

Testspiele: 15. Juli gegen Amateurauswahl in Gifhorn

Ligastart: 18. August - 20. August

DFB-Pokal, 1. Runde: 13. August (15.30 Uhr) beim TuS Makkabi Berlin

SV Werder Bremen

Mal wieder zieht es die Grün-Weißen ins Zillertal - aber der zwölfte wird der letzte Besuch sein. Der Vertrag mit der Zillertal Tourismus GmbH wird nicht verlängert. Wo Werder 2024 das Sommer-Trainingslager aufschlägt, ist noch offen.

Trainingsstart: 5. Juli

Trainingslager: 19. Juli bis 29. Juli im Zillertal (Österreich)

Testspiele: 9. Juli gegen den SV Drochtersen/Assel, 16. Juli gegen den VfB Oldenburg

Ligastart: 18. August - 20. August

DFB-Pokal, 1. Runde: 12. August (15.30 Uhr) bei Viktoria Köln

