NDR-Sport VfL Wolfsburg: Auch Svenja Huth bleibt ein weiteres Jahr

VfL Wolfsburg: Auch Svenja Huth bleibt ein weiteres Jahr Stand: 09.04.2024 12:20 Uhr

Die ehemalige Nationalspielerin Svenja Huth hat ihren Vertrag bei Bundesligist VfL Wolfsburg um ein weiteres Jahr verlängert. Damit konnten die Niedersachsen nach Verteidigerin Marina Hegering eine weitere Leistungsträgerin für die kommende Saison binden.

Ende vergangener Woche hatte Nationalspielerin Hegering um ein Jahr am Mittellandkanal verlängert. Nun gab der VfL eine weitere Weichenstellung für die kommende Saison bekannt.

"Das Gesamtpaket passt hier einfach für mich. Ich fühle mich sowohl sportlich als auch privat mit meiner Familie sehr wohl", sagte Huth: "Daher freue ich mich auf ein weiteres Jahr, in dem ich weiter meinen Teil dazu beitragen möchte, unsere Ziele gemeinsam mit dem Team und den Fans zu erreichen."

Huth ist seit 2019 in Wolfsburg

Die 33 -Jährige, die Mitte März ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte, war zur Saison 2019/2020 vom 1. FFC Turbine Potsdam nach Wolfsburg gewechselt. Für die Grün-Weißen lief sie bislang in 90 Partien in der Bundesliga auf - hinzu kommen 19 Begegnungen im DFB-Pokal sowie 34 in der Champions League. In diesen Spielen erzielte die Mittelfeldspielerin 25 Tore.

Mit den VfL-Frauen gewann Huth bisher zweimal die Deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. Für die deutsche Nationalmannschaft war sie insgesamt 88 Mal im Einsatz.

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, freut sich sehr darüber, dass Huth ihre Karriere beim VfL fortsetzt: "Svenja zeigt seit Jahren konstante Leistungen auf einem Top-Niveau. Sie ist ein zentraler Eckpfeiler in unserem Spiel und hat das in den vergangenen Wochen einmal mehr unter Beweis gestellt."

Die Meisterschaft ist für die "Wölfinnen" in dieser Saison kaum noch zu erreichen. Der Fokus der Niedersächsinnen richtet sich auf das Pokalfinale gegen die Erzrivalinnen vom FC Bayern München am 9. Mai in Köln.

