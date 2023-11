Neuer Trainer VfL Osnabrück bei Schalke 04: Koschinat will Sehnsucht der Fans stillen Stand: 30.11.2023 11:40 Uhr

Am Freitag tritt der VfL Osnabrück zum Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 an. Es ist die erste Partie des neuen Trainers Uwe Koschinat, der dem Tabellenletzten Leben einhauchen will.

Dort, wo der VfL aktuell steht, hat sich der Bundesliga-Absteiger vor ziemlich exakt zwei Monaten befunden: bei einer Trainerentlassung nach sieben Punkten auf dem Konto. Da die "Königsblauen" in den sechs Partien seit dem Wechsel von Thomas Reis zu Karel Geraerts (zwei Siege, vier Niederlagen) nicht recht von der Stelle gekommen sind, reisen die Osnabrücker am Freitag mit ihrem neuen Trainer Uwe Koschinat zu einem echten Kellerduell nach Gelsenkirchen (18.30 Uhr, im NDR Livecenter).

"Meine Idee vom Fußball und die Sehnsucht der Menschen hier passen sehr, sehr gut zueinander."

— VfL-Trainer Uwe Koschinat

Er müsse aus den ersten Tagen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, kündigte Koschinat an. Der 52-Jährige war am Montag als Nachfolger des vor der Länderspielpause entlassenen Tobias Schweinsteigers vorgestellt worden. "Wir müssen auf Schalke ein Gesicht zeigen, mit dem wir in der Lage sind zu punkten", betonte der Fußball-Lehrer.

Der Aufsteiger hat in 13 Zweitliga-Partien unter Schweinsteiger nur einmal gewonnen. Mit Interimscoach Martin Heck und Tim Danneberg, die alten und neuen Co-Trainer, gab es zuletzt eine enttäuschende 0:2-Niederlage gegen Magdeburg. Osnabrück ist Letzter und hat bereits sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, den Schalke belegt.

Gelingt auf Schalke der zweite Saisonsieg?

"Ich kann die Liga ausreichend gut einschätzen, um zu wissen, dass die Mannschaft in der Lage ist, tabellarisch deutlich besser zu stehen, als es aktuell der Fall ist", erklärte Koschinat, der trotz der kurzen Vorbereitungszeit unbedingt sofort abliefern muss. Und das nach nunmehr sieben sieglosen Partien seines Teams in Folge.

Von der großen Schalker Arena, die so gar nicht in die Zweiten Liga zu passen scheint, müssen sich die Lila-Weißen allerdings nicht einschüchtern lassen. Drei Siegen stehen auch drei Niederlagen von S04 gegenüber. Um seine Mannschaft optimal auf das Spiel vorzubereiten, will Koschinat seine eigenen Eindrücke eng mit denen seines neuen Trainerteams abgleichen. Dabei muss wohl auch er auf den weiter angeschlagenen Kapitän und Abwehrchef Timo Beermann verzichten.

Osnabrück schaltet in den Pokalmodus

Koschinat gibt sich dieser Tage aber auch keinen Illusionen hin. Wirklich kennenlernen werde er seine Mannschaft erst in der Winterpause. Bis dahin kann es nur darum gehen, nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Oder mit den Worten des Neuen: "Wir wollen uns eine optimalere Ausgangsposition verschaffen."

Auf die Begegnung in Gelsenkirchen folgen das Heimspiel gegen den FC St. Pauli und das Duell bei der Hertha in Berlin. Eigentlich allesamt keine Clubs mit Osnabrücker Kragenweite. Deshalb setzt Koschinat darauf, seine Mannen in den Pokalmodus zu versetzen. Drei Endspiele, jedes für sich allein betrachten, alles in die Waagschale werfen und auf die Überraschung hoffen. "Und dann wollen wir in der Rückrunde richtig angreifen."

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Lasme, Idrizi, Mohr - Karaman

Osnabrück: Grill - Gyamfi, Thalhammer, Wiemann - Ajdini, Gnaase, Kleinhansl - Cuisance, Tesche - Verhoek, Engelhardt

