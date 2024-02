NDR-Sport VfL-Frauen gewinnen gegen Frankfurt - und bleiben an Bayern dran Stand: 11.02.2024 16:08 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Bundesliga-Topspiel gegen Verfolger Eintracht Frankfurt am Sonntag mit 3:0 (0:0) für sich entschieden. Damit bleibt das Team von Trainer Tommy Stroot Spitzenreiter FC Bayern München auf den Fersen.

Für die "Wölfinnen" war es in gleich doppelter Hinsicht ein "Sechs-Punkte-Spiel". Hätten sie gegen die Eintracht verloren, wäre der Rückstand auf die Münchnerinnen deutlich angewachsen. Durch den umkämpften, aber insgesamt verdienten Sieg jedoch bleiben sie dran - und haben die Frankfurterinnen eben genau auf sechs Punkte und womöglich im Meisterrennen final distanziert.

Der Sieg war umso süßer, weil das Spitzenspiel in der großen Wolfsburger Arena vor immerhin 8.867 Fans stattfand. Und am Ende gaben die Wolfsburgerinnen die richtige Antwort auf ihr enttäuschendes 1:1 am vor einer Woche in Leverkusen.

Lattwein und Endemann sorgen für den Sieg

Die Mannschaften waren sich zunächst auf Augenhöhe begegnet. Trotz Chancen auf beiden Seiten ging es jedoch torlos in die Kabine. Zwölf Minuten nach Wiederbeginn wurde es dann kurios: Denn die Führung ging auf das Konto der Frankfurter Keeperin. Nach einem langen Einwurf und einem leichten Kontakt mit der Wolfsburgerin Lena Lattwein ließ Stina Johannes den schon sicher geglaubten Ball fallen und der fand den Weg über die Torlinie zum 1:0.

In der Schlussphase war der Ausgleich der Eintracht durchaus im Bereich des Möglichen. Lara Prasnikar zwang Torhüterin Merle Frohms zum beherzten Eingreifen. Aber der zweite Treffer fiel auf der anderen Seite - und diesmal war Lattwein auch die offizielle Torschützin: Joker Vivien Endemann legte für die aufgerückte Mittelfeldspielerin ab - und die deutsche Nationalspielerin sorgte für die Entscheidung (86.). Den Schlusspunkt setzte dann aber Endemann, die in der Nachspielzeit zum 3:0 traf (90.+3).

