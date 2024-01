NDR-Sport United Cup: Kerber und Zverev dank Griechenland im Viertelfinale Stand: 03.01.2024 13:12 Uhr

Trotz der Niederlage gegen Frankreich hat das deutsche Tennis-Team beim United Cup in Australien die Vorrunde überstanden. Angelique Kerber und Alexander Zverev profitierten von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen - und treffen nun im Viertelfinale auf Griechenland.

Der Auswahl um Stefanos Tsitsipas hatten es die Deutschen auch zu verdanken, dass sie als der beste Gruppen-Zweite in Sydney in das Viertelfinale einzogen. Griechenland setzte sich im letzten Vorrundenspiel überhaupt gegen Kanada durch. Zuvor hatte sich Frankreich im dritten und letzten Spiel der deutschen Gruppe durch ein souveränes 3:0 gegen Italien Platz eins gesichert.

Das deutsche Team um den Hamburger Zverev und die Kielerin Kerber hat eine durchwachsene Gruppenphase gespielt. Nach einem 2:1-Erfolg nach Sätzen gegen Italien gab es ein 1:2 gegen Frankreich. Weil am Mittwochmorgen die Franzosen den zweiten Sieg feierten, musste die DTB-Auswahl auf die Ergebnisse der Konkurrenz hoffen.

Kerber wartet noch auf ersten Einzelsieg

Deutschland setzte bislang trotz weiterer Spielerinnen und Spieler um Doppelspezialistin Laura Siegemund und Maximilian Marterer im Kader im Einzel wie im Doppel ausschließlich auf Rückkehrerin Kerber und Olympiasieger Zverev. Kerber gelang dabei bei ihrem Comeback rund zehn Monate nach der Geburt von Tochter Liana noch kein Einzelerfolg. Zverev gewann derweil seine beiden Einzel. Im Mixed-Doppel gab es je einen Sieg und eine Niederlage.

Nun also Griechenland. Das Duell steht am kommenden Freitag an. Gespielt wird wieder in Sydney.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 03.01.2024 | 13:17 Uhr