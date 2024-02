NDR-Sport TSV Hannover-Burgdorf ringt Magdeburg nieder, THW Kiel besiegt Stuttgart Stand: 18.02.2024 18:20 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat am Sonntag die große Überraschung geschafft - sie siegte nach einem furiosen Schlussspurt mit 28:27 (14:18) gegen den SC Magdeburg. Nach wettbewerbsübergreifend 30 Spielen ohne Niederlage ging der SCM erstmals wieder als Verlierer vom Parkett. Der THW Kiel gewann mit 39:36 (20:18).

Umjubelter Spieler in Hannover war Uladzislau Kulesh, der in einer packenden, dramatischen Schlussphase die "Recken" mit zwei Toren in der letzten Minute zum Heimsieg warf. Mit diesem Erfolg am 22. Spieltag untermauerten die Niedersachsen nicht nur ihre Ambitionen auf einen Europapokalplatz. Sie haben auch dem Tabellendritten Flensburg-Handewitt, der zuvor bei den Rhein-Neckar Löwen klar gewonnen hatte, Nordhilfe leisten können. Die SG hat jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Magdeburg.

Hannover-Burgdorf zur Pause noch mit vier Toren zurück

Der TSV Hannover-Burgdorf war bereits ein guter Start in das Heimspiel gelungen - nach zehn Minuten brachte Marius Steinhauser die Niedersachsen mit 7:6 in Führung. Dann aber zog der SCM an. Hinten parierte Torwart Nikola Portner immer wieder glänzend, und vorne wurden die Chancen genutzt. Mit der Folge, dass sich der SCM auf 14:10 (21.) absetzte. Auch zur Pause lagen die Norddeutschen mit vier Toren zurück (14:18).

Gade avanciert zum starken Rückhalt der "Recken"

Nach dem 16:22 (36.) nahm TSV-Trainer Christian Prokop einen Wechsel zwischen den Pfosten vor - Simon Gade ersetzte Dario Quenstedt. Gade fand gut in die Partie, er wehrte gleich mal einen Wurf von Simon Claar ab. Und auch in der Folgezeit war der dänische Keeper immer wieder zur Stelle. Er brachte sein Team damit in einen richtig starken Flow. Ilija Brozovic und Steinhauser brachten die Norddeutschen auf 23:24 heran (48.), Steinhauser, mit zehn Treffern auch erfolgreichster TSV-Spieler, glich bald darauf zum 26:26 aus (53.).

TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 28:27 (14:18)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 10, Fischer 4, Kulesch 4, Büchner 3, Hanne 2, Uscins 2, Brozovic 1, Gerbl 1/1, Strmljan 1

Tore SC Magdeburg: Hornke 8, O. I. Magnusson 7/3, Claar 4, Musche 4, Saugstrup Jensen 3, Bergendahl 1

Zuschauer: 9.900

Strafminuten: 2 / 4

Und es kam noch besser: Kulesh traf 40 Sekunden vor der Schlusssirene zum frenetisch bejubelten 27:26. Zwar glich Claar für Magdeburg aus, doch dann ging ein starker Spielzug der Niedersachsen auf. Wieder war es Kulesh, der fünf Sekunden vor Schluss traf. Nach der Sirene ging die große TSV-Siegesparty los.

THW Kiel in Hälfte eins mit vielen Fehlern

Im ersten Bundesliga-Heimspiel nach der 26:33-Niederlage gegen den SC Magdeburg lief bei den Kielern in der ersten Hälfte nur sehr wenig. Nach einer Viertelstunde war der Vergleich zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel vom Ergebnis her ein Duell auf Augenhöhe: Es stand nur 10:10. Und auch in der Folgezeit des ersten Durchganges waren die "Zebras" weit von Souveränität entfernt. Die Offensivleistung stimmte zwar mit 20 erzielten Toren, doch die Kieler gestatteten dem Abstiegskandidaten auch 18 Treffer.

Die Deckung der Schleswig-Holsteiner hatte den Schwaben immer wieder Möglichkeiten geboten, die diese dann nutzten. Zudem gab es beim THW keinen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Tomas Mrkva kam in Hälfte eins zu einer Paradenquote von gerade einmal 13,33 Prozent, Samir Bellahcene von der 21. Minute immerhin auf 28,57 Prozent.

"Zebras" ziehen an und setzen sich ab

Nach Wiederbeginn war in den Kieler Reihen viel mehr Entschlossenheit zu sehen - es muss in der Kabine wohl deutliche Worte von THW-Trainer Filip Jicha gegeben haben. Eric Johansson jagte den Ball mit einem herrlichen Unterarmwurf zum 22:18 in den oberen rechten Torwinkel (34.). Und auch in der Defensive war jetzt mehr Spritzigkeit in der Balleroberung zu sehen.

THW Kiel - TVB Stuttgart 39:36 (20:18)

Tore THW Kiel: Reinkind 6, Ekberg 5/2, Bilyk 4, Dahmke 4, Johansson 4, Pekeler 4, Wiencek 4, E. Ellefsen a Skipagotu 2, Bellahcene 1, Ehrig 1, M. Landin 1, Wallinius 1, Weinhold 1, Överby 1

Tore TVB Stuttgart: Maric 8, D. Fernandez 5/1, Ivankovic 5, Lönn 4, Forstbauer 3, M. Häfner 3, K. Häfner 2, Pfattheicher 2, Zieker 2, Röthlisberger 1, Serrano Villalobos 1

Zuschauer: 10.071

Strafminuten: 4 / 4

Mit der Folge, dass es flugs 26:20 hieß und nach 47 Minuten 31:24. Und als Domagoj Duvnjak von der Bank kommend ein Steal gelang und Harald Reinkind das 38:32 erzielte, war die Partie vorzeitig entschieden (56.). Der Norweger war mit sechs Toren auch erfolgreichster THW-Spieler. Kiel ist mit jetzt 30:12 Punkten als Tabellenvierter weiterhin auf European-League-Kurs.

