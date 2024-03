NDR-Sport TSV Hannover-Burgdorf feiert Pflichtsieg gegen Balingen-Weilstetten Stand: 21.03.2024 20:35 Uhr

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben zum Auftakt des 26. Bundesliga-Spieltags einen Pflichtsieg gegen Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten gefeiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzten sich die Niedersachsen mit 35:26 (13:10) gegen die Schwaben durch.

Von Hanno Bode

Im ersten Spiel nach dem Olympia-Qualifikationsturnier am vergangenen Wochenende in Hannover genügte den "Recken" eine glanzlose Vorstellung, um den Abstiegskandidaten in die Knie zu zwingen. Der TSV war anzumerken, dass gleich sieben Akteure aus dem Kader - darunter die deutschen Nationalspieler Renars Uscins und Marian Michalczik - noch vor wenigen Tagen für ihre Auswahlmannschaften im Einsatz waren.

Hannover mangelte es in vielen Phasen der handballerisch wenig erquicklichen Begegnung an Esprit und Wucht, sodass am Ende zwar ein deutlicher, aber auch schmuckloser Arbeitssieg für den Favoriten zu Buche schlug.

"Recken" verschlafen Anfangsphase

Die Anfangsphase war aus Sicht der "Recken" zum Vergessen. Das konnte Coach Christian Prokop natürlich nicht. Der frühere Bundestrainer echauffierte sich sowohl über den müden Auftritt seiner Mannschaft als auch das Schiedsrichter-Gespann und nahm bereits nach neun Minuten seine erste Auszeit. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Niedersachsen auch in der Höhe verdient mit 2:6 in Rückstand.

"Das ist kein Trainingsspiel für halbhohe Würfe", schimpfte Prokop mit Blick auf die schwachen Abschlüsse seiner Schützlinge. Zudem monierte er das Verteidigungsverhalten auf den Halbpositionen und forderte am Ende seines Monologs: "Wir müssen uns das jetzt erkämpfen."

Leistungseinbruch bei Balingen - Hannover gelingt Wende

Es folgte zwar keine Leistungsexplosion der TSV. Dennoch gelang dem Europapokal-Teilnehmer die Wende. Verantwortung dafür trugen primär die Gäste, bei denen sich im Angriff plötzlich der Fehlerteufel einschlich. Zudem machte sich der Torwart-Wechsel von Simon Gade, der keine Hand an den Ball bekommen hatte, zu Dario Quenstedt bemerkbar.

Mit viel Wucht und Willen gelang Branko Vujovic zunächst der Ausgleich (8:8/19.), bevor Ilija Brozovic die Norddeutschen anschließend erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung brachte (9:8/21.). Endlich kam in der Mehrzweckhalle auf dem früheren Expo-Gelände etwas Stimmung auf. Zur Pause hatte das Prokop-Team seine Fans mit einem Drei-Tore-Vorsprung dann versöhnt.

TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstätten 35:26 (13:10)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser (9 Tore/4 Siebenmeter), Brozovic (7), Büchner (6), Vujovic (5), Edvardsson (4), Nyfjäll (3), Uscins (1)

HBW Balingen-Weilstetten: Gretarsson (7/3), Leimeter (5), Fügel (4), Vistorop (4), Heinzelmann (2), Grahovac (1), Locher (1), Saueressig (1), Hildenbrand (1)

Zuschauer: 4.773

TSV nach der Pause ohne größere Probleme

Auch nach der Halbzeit geizte die TSV mit ansehnlichen Spielzügen. Zunächst sah es bei einer 20:16-Führung zwar so aus, als ob sich die Niedersachsen zügig würden absetzen können. Dann aber ließen sie es in der Deckung wieder an der nötigen Konsequenz vermissen. Balingen verkürzte auf 18:20 - und Prokop hatte erneut Redebedarf. "Jungs, das ist unsere Entscheidung. Das müssen wir jetzt gelernt haben, dass wir nicht nachlässig sein können. Wir müssen da sein bis zum Ende, dann bekommen wir die doppelte Belohnung. Es ist ganz wichtig, dass wir uns hier alles erkämpfen und nicht runterfahren", sagte der Coach in der Auszeit (41.).

Seine Worte fanden Gehör. Die "Recken" zogen auf 25:20 davon (48.) und bogen so auf die Siegerstraße ein. Denn die Gäste hatten in der Schlussphase nicht mehr viel zuzusetzen, während die TSV ihre Angriffe abgeklärt zu Ende spielte. So feierte Hannover am Ende doch noch einen deutlichen Erfolg gegen einen Kontrahenten, der einfach eine zu schlechte Wurfquote hatte, um für eine Überraschung sorgen zu können.

