Triumph am Rothenbaum Nach Sieg über Djere: Zverev erfüllt sich seinen Traum Stand: 30.07.2023 17:03 Uhr

Alexander Zverev hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und 30 Jahre nach Michael Stich am Hamburger Rothenbaum triumphiert. Im Finale des Traditionsturniers setzte sich der Olympiasieger am Sonntag mit 7:5, 6:3 gegen den Serben Laslo Djere durch.

Von Bettina Lenner

Alexander Zverev sank auf die Knie und legte den Kopf auf die rote Asche. Sein 20. ATP-Titel ist für ihn ein ganz besonderer. Schließlich hatte er erstmals seit seiner schweren Verletzung bei den French Open im vergangenen Jahr wieder ein Finale erreicht, und das ausgerechnet bei seinem Heimturnier, in dessen Verlauf er keinen Satz abgab.

Das Match hatte kurios begonnen: Kaum waren die ersten Schläge gespielt, musste es unterbrochen werden. Ein Wolkenbruch tobte so heftig, dass es auf dem Center Court trotz des geschlossenen Dachs hereinregnete. Als es kurz darauf weiterging, sahen die Zuschauer auf den ausverkauften Rängen Tennis vom Feinsten, beide Spieler unterstrichen ihre Top-Form und brachten ihre Aufschlagspiele sicher durch.

Zverev wehrt vier Breakbälle ab

Beim Stand von 4:4 im ersten Satz geriet der Hamburger dann erstmals ein wenig in Not gegen den Serben, der stark aufspielte und vier Breakbälle verbuchte. Zverev zeigte keine Nerven, wehrte sie allesamt ab und gewann das wichtige Spiel. Beide zeigten weiterhin spektakuläre Ballwechsel, doch Djere hatte mit seinem ersten Aufschlag zu kämpfen. Seinen zweiten Satzball nutzte der Olympiasieger schließlich zum 7:5 und brüllte seine Motivation heraus. Sein Kontrahent dagegen ließ seinen Frust am Schläger aus.

Olympiasieger beim Heimturnier nicht zu stoppen

Geschlagen war der Serbe, der in seiner bisherigen Karriere zwei ATP-Titel gewann, indes noch längst nicht und wehrte sich weiter nach Kräften. Zverev schien bei seiner Mission "Heimsieg" nach einem Break zum 3:1 schon auf der Zielgeraden zu steuern, da nahm der 28-Jährige dem Deutschen den Aufschlag ab und verkürzte etwas überraschend auf 3:4.

Doch Zverev war nicht zu stoppen. Der 26-Jährige spielte fokussiert und mutig, verteidigte auch in schwierigen Situationen brillant und bewegte sich hervorragend. Was Djere auch tat, der Hamburger hatte die bessere Antwort - so auch, als ihm das direkte Rebreak zum 5:3 gelang. Gleich den ersten Matchball nutzte er zum umjubelten Erfolg.

Krawietz/Pütz siegen im Doppel

Zuvor hatten bereits Kevin Krawietz und Tim Pütz die Doppel-Konkurrenz am Rothenbaum gewonnen. Das an Nummer drei gesetzte deutsche Duo bezwang die Belgier Sander Gille und Joran Vliegen mit 7:6 (7:4), 6:3. Seit Jahresbeginn sind Krawietz und Pütz gemeinsam auf Tour und holten sich in der Hansestadt den ersten gemeinsamen ATP-Erfolg.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 30.07.2023 | 19:30 Uhr