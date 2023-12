NDR-Sport Termine: HSV, St. Pauli, Kiel, Braunschweig, Hannover, Hansa Rostock, Osnabrück Stand: 27.12.2023 14:18 Uhr

Anfang Januar starten die Fußball-Zweitligisten in die Rückrunden-Vorbereitung der Saison 2023/2024. Holstein Kiel, der FC St. Pauli und der HSV kämpfen um den Bundesliga-Aufstieg. Kann Hannover 96 auch noch mal oben angreifen? Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück stecken hingegen tief im Abstiegskampf. Das sind die Winterfahrpläne.

Holstein Kiel

Besser hätte die Hinrunde für die KSV Holstein kaum laufen können - die "Störche" überwintern als Herbstmeister. Mit einer ebenso starken Rückrunde soll der erstmalige Aufstieg einer Mannschaft aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga gelingen.

Trainingsstart: 5. Januar

Trainingslager: 10. bis 18. Januar in Oliva Nova (Spanien)

Testspiele: 12. Januar gegen den FC Ingolstadt (in Spanien), 17. Januar CFR Cluj (in Spanien), 22. Januar gegen FC Flora Tallinn (in Kiel)

Ligastart: 19. Januar (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli

Die Kiezkicker sind mit einer großen Portion Frust in die Winterpause gegangen. St. Pauli hat es zwar geschafft, in den ersten 17 Spielen der Saison ungeschlagen zu bleiben. Für die Hamburger reichte das aber nur zu Platz zwei und der Tabellendritte, Rivale HSV, ist nur zwei Punkte zurück.

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 3. bis 13. Januar in Benidorm (Spanien)

Testspiele:

Ligastart: 20. Januar (13 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern

DFB-Pokal, Viertelfinale: 30. Januar (20.45 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Auch wenn Tim Walter weiter HSV-Trainer ist, soll in der Rückrunde einiges anders laufen. Schon in der Vorbereitung liegt damit der Fokus auf der Defensivarbeit. "Stabiler, resilienter und erfolgreicher" sollen die Hamburger damit sein und so im sechsten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. In der Tabelle überwintert der HSV als Dritter.

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 4. bis 12. Januar in Sotogrande (Spanien)

Testspiele: 7. Januar gegen die PSV Eindhoven (in Spanien), ein weiteres Testspiel in Spanien ist geplant

Ligastart: 20. Januar (20.30 Uhr) beim FC Schalke 04

Hannover 96

Der Hinrunden-Endspurt mit fünf sieglosen Spielen in Serie hat am Maschsee ein gutes Halbjahr kaputtgemacht. Trainer Stefan Leitl hat angekündigt, "die Hinrunde komplett im Detail" zu analysieren. Mit Blick auf die Vorbereitung sagte Leitl: "Es sind dann drei Wochen bis zum Spiel bei der SV Elversberg. Es ist kompakt, wir haben viel vor. Wir werden viel trainieren."

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 2. bis 10. Januar in Jerez de la Frontera (Spanien)

Testspiele: Zwei Testspiele sind in Spanien geplant, in Hannover soll es noch einen Härtetest geben.

Ligastart: 20. Januar (13 Uhr) bei der SV Elversberg

Hansa Rostock

Die Mecklenburger haben vor der Winterpause den Resetknopf gedrückt: Trainer Mersad Selimbegovic soll die Kogge vor dem erneuten Untergang in die Dritte Liga retten. Als er in Rostock ankam, waren die Spieler schon im Weihnachtsurlaub. Besonders im Trainingslager will der 41-Jährige sein Team kennenlernen, in der Türkei soll es zur Einheit werden.

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 4. bis 11. Januar in Belek (Türkei)

Testspiele: 6. Januar gegen Borussia Dortmund II (in der Türkei), 10. Januar gegen den Linzer ASK (in der Türkei), 13. Januar (13 Uhr) gegen den VfB Lübeck (im Ostseestadion, unter Ausschluss der Öffentlichkeit).

Ligastart: 20. Januar (13 Uhr) beim 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig

Coach Daniel Scherning ist nach seiner Amtsübernahme im November gelungen, den "Löwen" neue Hoffnung zu geben. Nach drei Siegen aus fünf Spielen hat der BTSV nur noch drei Zähler Rückstand auf Rostock auf dem Relegationsrang. Die Spieler haben sich durch ihre Erfolge zudem zwei zusätzliche freie Tage erspielt. Auf Vorschlag des Trainers beginnt die Vorbereitung für das Team erst am 2. Januar.

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: Aus "organisatorischen und finanziellen Gründen" bleibt der BTSV zu Hause

Testspiele: 7. Januar (15 Uhr) gegen Werder Bremen, 13. Januar (13 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Ligastart: 19. Januar (18.30 Uhr) bei Holstein Kiel

VfL Osnabrück

Die Spieler der Lila-Weißen mussten als Tabellenletzter vor der Winterpause noch nachsitzen. Nach dem 0:0 bei Hertha BSC ging es nicht in die Weihnachtspause, von Dienstag bis Donnerstag hatte der neue Trainer Uwe Koschinat noch fünf Trainingseinheiten angesetzt. Schließlich hatte der Coach "physischen Nachholbedarf" bei seinem Team ausgemacht. Koschinat lässt nichts unversucht, um den schier unerreichbar scheinenden Klassenerhalt noch zu schaffen.

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 7. bis 13. Januar in Oliva Nova (Spanien)

Testspiele: 6. Januar (13 Uhr) gegen den PEC Zwolle (in Ankum), 12. Januar gleich zwei Tests (in Spanien)

Ligastart: 19. Januar (18.30 Uhr) beim Karlsruher SC

