ATP- und WTA-Turnier Rothenbaum: Zverev beim Heimspiel mühelos, Lys überrascht Stand: 25.07.2023 15:38 Uhr

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum mühelos das Achtelfinale erreicht, ebenso Maximilian Marterer. Im Damen-Wettbewerb sorgte Lokalmatadorin Eva Lys für eine Überraschung

Zverev zeigte sich am Dienstag in seinem Auftaktmatch auf dem Centre Court gegen den Slowenen Alex Molčan unbeeindruckt von den Vorwürfen der häuslichen Gewalt, die in der vergangenen Woche gegen ihn vorgebracht worden waren. Der 26-Jährige ließ seinem Gegner beim 6:0, 6:3 keine Chance und verwandelte nach 61 Minuten seinen ersten Matchball.

"Man sieht es in anderen Sportarten - im Fußball, im Basketball -, dass man sich zu Hause wohler fühlt und dass man den Vorteil hat. Ich hoffe, dass wir alle zusammen eine schöne Woche haben." "

— Alexander Zverev

Bereits in Paris und in Bastad hatte Zverev den Weltranglisten-118. besiegt. Vergangene Woche hatte er in Bastad dabei in drei Sätzen noch deutlich mehr Mühe. Warum es diesmal anders war? "Weil wir in Hamburg sind", sagte Zverev grinsend. In zuvor fünf Anläufen war Deutschlands Nummer eins bislang nicht über das Halbfinale hinausgekommen und ist erstmals seit 2019 wieder in seiner Heimatstadt am Start.

Damit kommt es im Achtelfinale des mit 1.981.470 Euro ATP-Turniers zum deutschen Duell zwischen Zverev und Marterer. Der Nürnberger hatte sich zuvor im Duell zweier Wildcard-Starter gegen den Berliner Rudi Molleker mit 7:6 (7:2), 6:2 durchgesetzt. Am Abend könnte Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gegen den Argentinier Francisco Cerundolo als dritter Deutscher in die zweite Runde einziehen.

Lys überrascht gegen Sherif

Im mit 235.680 Euro dotierten Damen-Wettbewerb hatte Lokalmatadorin Lys für eine Überraschung gesorgt und als vierte deutsche Spielerin nach Tamara Korpatsch, Noma Noha Akugue und Jule Niemeier das Achtelfinale erreicht.

Eva Lys feierte am Rothenbaum ihren ersten Sieg.

Vor ihrem Heimpublikum überzeugte die Weltranglisten-167. auf dem Centre Court gegen die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif von Beginn an und verwandelte nach 1:29 Stunden ihren ersten Matchball zum 6:1, 6:1. Die 21-Jährige, die 2021 deutsche Meisterin war, trifft nun auf Panna Udvardy aus Ungarn.

"Ich glaube, das war heute das perfekte Auftaktspiel. Ich habe unglaublich gut und mutig gespielt. Das war einer meiner besten Siege", sagte Lys hochzufrieden: "Ich strebe genau nach solchen Matches."

