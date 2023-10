NDR-Sport Rostock Seawolves sind stolz auf Europe-Cup-Qualifikation Stand: 06.10.2023 21:53 Uhr

Beim Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves herrscht nach dem erstmaligen Erreichen des Hauptfeldes im Europe Cup große Euphorie. Am 18. Oktober steht das erste Gruppenspiel an - und wieder geht es nach Zypern.

"Dass wir im zweiten Jahr unsere Bundesliga-Zugehörigkeit schon dabei sind, das ist großartig", sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz am Freitag. "Grundsätzlich wollen wir das Seawolves-Programm in den kommenden Jahren weiter nach vorn bringen. Und dazu gehört für uns auch die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb."

Den Einzug in die Gruppenphase des Europe Cups hatten sich die Seawolves mit den überraschend klaren Siegen gegen KK Feniks 2010 Skopje aus Nordmazedonien (101:72) und Keravnos BC aus Zypern (93:74) im Qualifikationsturnier am Mittwoch und Donnerstag in Nikosia gesichert.

Gruppengegner aus Zypern, Finnland und Litauen

Zum ersten Spiel in ihrer Vierergruppe müssen die Mecklenburger nun wieder nach Zypern reisen. Am 18. Oktober findet auf der Mittelmeerinsel die Auftaktpartie bei Petrolina AEK statt. Weil die Seawolves bis dahin in der Bundesliga spielfrei haben, sagte Hakanowitz: "Wir haben schon gescherzt, dass wir gleich hierbleiben."

Neben Zyperns Meister bekommen es die Seawolves in der Gruppenphase noch mit Karhu Basket Kauhajoki aus Finnland und BC Cbet Jonava aus Litauen zu tun. Das Team aus Finnland ist am 25. Oktober zu Gast bei der Heimspiel-Premiere der Seawolves.

"Stolz, Europapokal-Spiele ausrichten zu dürfen"

Die jeweiligen Sieger sowie die sechs besten Zweiten der insgesamt zehn Gruppen kommen weiter. "Ich denke, man wird vier oder fünf Siege brauchen", sagte Hakanowitz, der auf eine große Unterstützung der Rostocker Fans bei den Heimauftritten der Seawolves hofft. "Viele freuen sich mit uns. Die Glückwünsche, die hereingekommen sind, waren wirklich phänomenal. Wir glauben schon, dass Rostock stolz darauf ist, Europapokal-Spiele ausrichten zu dürfen."

