NDR-Sport Protest gegen DFL - Hannover 96 gegen Hansa Rostock kurzfristig unterbrochen Stand: 04.02.2024 14:21 Uhr

Die Fan-Proteste gegen den Investoren-Einstieg in die Deutsche Fußball Liga (DFL) halten an. Am Sonntagnachmittag sorgten Anhänger des Zweitligisten Hannover 96 im Nordduell mit Hansa Rostock durch das Werfen von Tennisbällen für eine Spielunterbrechung.

Ab der zwölften Minuten flogen die gelben Filzkugeln auf den Rasen. Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) unterbrach die Partie zunächst acht Mal (!), bevor er die Mannschaften in der 24. Minute in die Kabinen schickte. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren durch ein Eigentor von Kevin Schumacher (4.) mit 1:0.

Nach neunminütiger Unterbrechung pfiff der Referee die Partie wieder an. Sogleich wurden wieder einige Tennisbälle in den Strafraum von 96 geworfen. Sather ließ die Begegnung dennoch weiterlaufen.

Hertha-Fans sorgen für lange Unterbrechung

Am Samstagabend hatten Fans von Hertha BSC im Spiel gegen den Hamburger SV (1:2) ebenfalls durch das Werfen von Tennisbällen beinahe für einen Abbruch der Partie gesorgt. Schiedsrichter Daniel Schlager (Rastatt) unterbrach die Begegnung kurz nach der Halbzeit für 30 Minuten. Schon in den vergangenen Wochen hatten Fans in sämtlichen Bundesliga-Stadien durch das Werfen von Schokoladentalern, Flummis und Tennisbällen immer wieder für Unterbrechungen gesorgt, die aber bislang nie ein solches Ausmaß erreichten.

Anhänger protestieren gegen Investoren-Einstieg in die DFL

Die Anhänger protestieren damit vor allem gegen die jüngsten Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Zusammenarbeit mit einem Investor. Sie befürchten unter anderem eine verstärkte Kommerzialisierung und den Verlust der Fußball-Seele. Doch aufhalten lässt sich der Prozess nicht mehr, nachdem der Investoren-Einstieg am 11. Dezember bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten exakt mit der notwendigen Zweidrittel-Mehrheit von 24 Stimmen durchgewunken worden ist.

Die Entscheidung fällt nur noch zwischen zwei Kandidaten: CVC und Blackstone. Die Gesprächen befinden sich mittlerweile in der "kritischen" und "entscheidenden Phase", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz zuletzt: "Wir sind aktuell in den Verhandlungen." Zudem betonte er erneut, dass der Investor an den Erlösen aus dem Verkauf der Medienrechte beteiligt werde - und keine Anteile an der DFL selber kauft.

Sportrechlter: Fans bei Spielabbruch in der Haftung

Derweil hat Sportrechtler Paul Lambertz darauf hingewiesen, dass im Falle eines Spielabbruchs die dafür verantwortlichen Fans für die Kosten geradestehen müssen. "Das ist ein Schadenersatzanspruch und den kann man bei den Fans durchsetzen", sagte Lambertz. Nicht bei allen Anhängern, sondern nur bei denen, die diese Störung herbeigerufen haben. Da muss man dann auch schauen, ob man die identifiziert kriegt." Dies könne etwa der Fall sein, wenn der Deutsche Fußball-Bund eine Geldstrafe gegen einen Verein oder ein Spiel ohne Zuschauer verhänge. Für die betroffenen Fans könnte das kostspielig werden.

"Das sind dann schnell Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Euro, die da als Schadenersatz im Raum stehen können", erklärte Lambertz. "Das sind auch keine Forderungen, denen man sich im Wege einer Privatinsolvenz entziehen kann." Diese seien nicht von der Restschuldbefreiung erfasst.

