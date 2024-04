NDR-Sport Nach 38 Jahren: Schults Diskus-Weltrekord gebrochen Stand: 15.04.2024 09:50 Uhr

Der vor 38 Jahren in Neubrandenburg aufgestellte Rekord wurde vom litauischen Europameister Mykolas Alekna gebrochen.

Jürgen Schult ist nicht mehr Weltrekordhalter im Diskuswurf. Die Bestmarke, die der Schweriner am 6. Juni 1986 in Neubrandenburg mit 74,08 Metern erreichte, wurde jetzt bei einem Leichtathletik-Meeting in Oklahoma übertroffen. Der litauische Europameister Mykolas Alekna schleuderte die Scheibe auf 74,35 Meter, die Weite muss allerdings noch offiziell ratifiziert werden. Schults Rekord war der am längsten bestehende in der Männer-Leichtathletik. | 15.04.2024 09:49

