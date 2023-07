NDR-Sport HSV verliert Test bei Glasgow Rangers - Reis verletzt raus Stand: 22.07.2023 18:52 Uhr

Für den Fußball-Zweitligisten ist am Sonnabend die Generalprobe vor dem Saisonstart am kommenden Wochenende alles andere als optimal verlaufen. Schwerer als die 1:2-Niederlage beim 55-maligen schottischen Meister Glasgow Rangers wiegt die Verletzung von Mittelfeldspieler Ludovit Reis.

Der Niederländer verletzte sich nach gut einer Stunde an der Schulter und musste von Betreuern gestützt den Platz verlassen. Wie schwer die Verletzung ist, war zunächst nicht klar. Am Mittag erst hatte der HSV bekanntgegeben, dass Verteidiger William Mikelbrencis mit einer Muskelverletzung wochenlang ausfällt.

Auf den Platz zurückgekehrt ist gegen Glasgow András Nemeth, der ungarische Stürmer fehlte seit April wegen eines Knöchelbruchs. Außerdem gab Neuzugang Guilherme Ramos früher als gedacht sein Debüt, auch er war im Trainingslager in Kitzbühel noch angeschlagen.

Neuzugang Ramos mit bitterem Debüt

Innenverteidiger Ramos erwischte aber eine äußerst unglückliche Premiere: Vor dem 1:0 spielte er einen schlechten Pass auf Mitspieler Reis, den Rangers-Angreifer Fashion Simakala erlief und das Führungstor erzielte (38.). Kurz vor der Halbzeitpause verursachte der Portugiese vor 46.542 Zuschauern zudem einen Elfmeter, als er Simakala foulte. James Tavernier traf zum 2:0 (45.).

Der HSV war sechs Tage vor dem Zweitliga-Start gegen Schalke 04 den Schotten über weite Strecken unterlegen. Immerhin traf Jean-Luc Dompé noch kurz vor dem Abpfiff per direktem Freistoß für die Norddeutschen, die sich zum Gedenken an das vor einem Jahr verstorbene Club-Idol Uwe Seeler in speziellen Shirts aufgewärmt hatten.

Stadtrivale FC St. Pauli mit geglückter Generalprobe

Erfolgreicher als der HSV war Stadtrivale und Ligakonkurrent FC St. Pauli. Die Braun-Weißen kamen am Sonnabend in ihrem letzten Testspiel vor dem Saisonstart zu Hause zu einem 3:0 gegen Hapoel Tel Aviv.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 22.07.2023 | 19:30 Uhr