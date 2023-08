NDR-Sport HSV verleiht Abwehrspieler David an Hansa Rostock Stand: 29.08.2023 19:07 Uhr

Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV hat Innenverteidiger Jonas David für die aktuelle Saison an den Ligakonkurrenten Hansa Rostock verliehen. Gleichzeitig verlängerte der HSV den Vertrag mit dem 23-Jährigen bis 30. Juni 2025.

"Jonas hat sich stets vorbildhaft verhalten. Wir wollen ihm seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nicht verwehren", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV. Schon am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte es zu einem Wiedersehen kommen, dann empfängt der Tabellenführer den zweitplatzierten FC Hansa. Der in Hamburg geborene David war schon 2014 von Eintracht Norderstedt zum HSV gewechselt. In dieser Saison verzeichnete er allerdings noch keine Spielminute.

Bei Hansa soll David den Ausfall von Hüsing kompensieren

Beim FC Hansa setzen sie große Hoffnungen in den 23-Jährigen. "Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Oliver Hüsing wollten wir in unserem Defensivverbund noch einmal nachrüsten. Mit Jonas David konnten wir einen Spieler verpflichten, der trotz seiner jungen Jahre schon viel Erfahrungen in der Zweiten Liga und vor allem in einem emotionalen Umfeld sammeln konnte", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter. "Er ist physisch robust, spielt auf einem athletisch guten Niveau und passt durch seine variable technisch-taktische Ausbildung gut in unser Anforderungsprofil."

David freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich kenne Hansa, die Fans und das Stadion natürlich schon durch die Begegnungen in der Vergangenheit. Ich hoffe, auf eine erfolgreiche Saison mit viel Spielzeit und vielen positiven Erlebnissen mit dem Verein, der Mannschaft und den Fans."

