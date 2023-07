NDR-Sport HSV: Trauer um Udo Bandow Stand: 18.07.2023 14:38 Uhr

Der HSV trauert um seinen langjährigen Aufsichtsratschef Udo Bandow. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, ist der ehemalige Banker und Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse im Alter von 91 Jahren gestorben.

Bandow hatte das HSV-Kontrollgremium von 1996 bis 2007 geführt. In seiner Zeit erreichte der Hamburger SV unter anderem 2000 und 2006 die Gruppenphase der Champions League. Mit dem HSV verband den gebürtigen Hamburger eine lebenslange Beziehung. So spielte er noch lange in der Altliga. Er war eng mit der im vergangenen Jahr verstorbenen HSV-Legende Uwe Seeler befreundet und saß im Vorstand der Uwe-Seeler-Stiftung.

Ehrennadel und Würdigung auf dem "Walk of Fame"

"Mit Udo Bandow geht ein großes Stück Hamburger Banken- und Kaufmann-Geschichte. Und mindestens ebenso viel HSV-Historie und -Liebe, für die er von seinem Verein mit der Ehrennadel in Gold sowie einer Würdigung auf dem Walk of Fame ausgezeichnet wurde", schrieb der HSV auf seiner Homepage.

