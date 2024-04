NDR-Sport Holstein Kiel: Angstgegner VfL Osnabrück kommt mit Rückenwind Stand: 11.04.2024 10:47 Uhr

Das Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonnabend ist auf dem Papier eine deutliche Sache: Gastgeber Holstein Kiel ist Tabellenzweiter und ein heißer Aufstiegskandidat, Schlusslicht VfL Osnabrück greift im Abstiegskampf nach dem letzten Strohhalm.

Trotz der klaren Favoritenrolle warnt Kiels Trainer Marcel Rapp von den Niedersachsen: "Die haben von den letzten sechs Spielen vier gewonnen. Wir wissen schon, was da auf uns zukommt", erklärte der 44-Jährige dem NDR mit Blick auf die Partie am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter).

Ohnehin tritt Rapp trotz der glänzenden Ausgangsposition seiner Mannschaft auf die Euphoriebremse: "Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, Spiele einfach so zu gewinnen. Dessen sind wir uns bewusst. Wir müssen in jedem Spiel alles abrufen." Das funktioniere in dieser Saison sehr häufig: "Deswegen sind Ergebnisse auch die Konsequenz davon."

Fiete Arp: "Es fühlt sich einfach gut an"

Es ist diese reflektierte und ruhige Herangehensweise der Kieler, die das Team so stabil und stark macht. "Egal, ob wir in der Hinrunde Erster waren oder jetzt Zweiter sind: Wir gucken von Spiel zu Spiel und das macht uns eben als Truppe aus, dass wir einfach bescheiden sind", erklärte Nicolaj Remberg.

Fiete Arp pflichtete bei: "Wir sitzen nicht danach im Bus und denken 'was haben wir für ein unfassbares Spiel gemacht', sondern haben nur ein verschmitztes Grinsen drauf. Es fühlt sich einfach gut an, weil wir einfach das weiter machen, was wir die gesamte Saison schon machen - und merken, dass es erfolgreich ist."

KSV-Defensive trotz vieler Ausfälle stark

Zuletzt blieben die Kieler viermal ohne Gegentor - auch das ist nicht selbstverständlich, weil die Defensive immer wieder Ausfälle zu verkraften hatte. Colin Kleine-Bekel fehlt bereits seit mehreren Wochen wegen eines Kreuzbandrisses, Marko Ivezic vertritt ihn seitdem problemlos. Patrick Erras fiel im Heimspiel gegen Hansa Rostock (2:0) aus und wurde durch Marco Komenda ersetzt. Der wiederum verpasste den jüngsten Auftritt in Nürnberg (4:0), für ihn spielte Marvin Schulz in der Dreierkette.

"Egal, wer spielt, jeder bringt seine Leistung und fügt sich nahtlos in die Mannschaft ein. Die Jungs wissen, was zu tun ist - das ist das Entscheidende. Aber es überrascht mich schon manchmal, dass es immer so gut funktioniert", erklärte Rapp.

Koschinat hat den VfL stabilisiert

34 Gegentore haben die Kieler bislang kassiert und stellen damit nach dem FC St. Pauli (28) die zweitbeste Defensive der Liga. Im VfL Osnabrück gastiert nun die schlechteste Offensive der Liga an der Förde. 27 Treffer sind den Lila-Weißen bislang lediglich gelungen - einer der Gründe, weshalb die Niedersachsen in höchster Abstiegsgefahr schweben.

Doch der neue Trainer Uwe Koschinat, der Anfang Dezember das Ruder an der Bremer Brücke übernahm, hat das Team stabilisiert. 17 Punkte sammelte der VfL in 14 Spielen unter dem 52-Jährigen, in den 14 Partien davor waren es lediglich neun. Bei sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsrang lebt in Osnabrück wieder die Hoffnung auf den Klassenerhalt auf.

VfL Osnabrück Angstgegner für Holstein Kiel

Zumal der VfL zuletzt zweimal in Folge gewann - und sich in dieser Saison schon mehrfach als Favoritenschreck erwiesen hat: Den HSV schlug Osnabrück gleich zweimal mit 2:1, Siege gab es auch gegen Hannover 96 (1:0) und jüngst gegen Greuther Fürth (2:0). St. Pauli (1:1) und Fortuna Düsseldorf (1:1) ließen gegen die Niedersachsen ebenfalls Punkte liegen.

Auch Holstein Kiel kam in der Hinrunde nicht über ein 1:1 gegen den VfL hinaus, der zudem ein Angstgegner für die Schleswig-Holsteiner ist: Von den jüngsten 15 Aufeinandertreffen in der 2. und 3. Liga gewann Kiel lediglich zwei (bei drei Remis und zehn Niederlagen), Osnabrück hingegen die jüngsten vier Gastspiele an der Förde.

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Weiner - Becker, Erras, Ivezic - Porath, Sander, Holtby, Rothe - Skrzybski - Bernhardsson, Machino

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Diakhite, Wiemann, Kleinhansl - Gnaase - Tesche, Cuisance - Engelhardt, Conteh

