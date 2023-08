NDR-Sport Hansa gegen Osnabrück: Verhoeks emotionale Rückkehr nach Rostock Stand: 24.08.2023 15:57 Uhr

Im Juli brach John Verhoek seine Zelte bei Hansa Rostock ab und wechselte zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Am Sonnabend (13 Uhr) kehrt der 34 Jahre alte Niederländer ins Ostseestadion zurück. Verhoek weiß nur zu gut: Dieses Spiel wird für ihn ein ganz besonderes.

Wenn der VfL Osnabrück am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zur Zweitligapartie beim FC Hansa Rostock antritt, wird der 34-jährige Niederländer erstmals in seiner Karriere gegen die Mecklenburger antreten. "Ich glaube, das wird sehr emotional", sagte Verhoek der "Ostsee Zeitung". Der Mittelstürmer war 2019 vom MSV Duisburg nach Rostock gewechselt und hatte in 126 Spielen für Hansa 42 Treffer erzielt und weitere 14 Tore vorbereitet.

Mit dem Trainerwechsel zu Alois Schwartz am Ende der vergangenen Serie geriet Verhoek aber aufs Abstellgleis, wurde zur U23 abgeschoben. "Das tat weh. Aber so ist das Fußballgeschäft. Das muss man akzeptieren", sagte der Stürmer.

"Hansa ist ein unfassbar geiler Verein."

— John Verhoek, VfL Osnabrück

Ende Juli löste er seinen Vertrag an der Ostsee auf und wechselte zum Aufsteiger aus Niedersachsen. In Osnabrück schätzt er auch die Nähe zur niederländischen Heimat. Mit seiner Familie lebt Verhoek im etwa 90 Kilometer entfernten Enschede. "Hansa ist ein unfassbar geiler Verein. Ich bin ewig dankbar, dass ich für diesen Club spielen durfte", sagte der Niederländer. Jetzt die Rückkehr mit dem VfL, für den er in seinen ersten 34 Spielminuten schon zwei Tore vorbereiten konnte.

Hansa-Coach Schwartz warnt vor Osnabrück

Rostock geht als Tabellenvierter in den vierten Spieltag und will nach der ersten Saisonniederlage, dem 1:2 gegen Hannover 96, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Leicht werde das aber nicht, warnte Schwartz: "Wir haben mit Osnabrück jetzt den zweiten Aufsteiger. Und wir haben ja gesehen, was Elversberg zu leisten vermag. Da haben wir uns sehr schwer getan." Man dürfe sich zudem auch nicht davon täuschen lassen, dass die Lila-Weißen erst einen Punkt auf dem Konto haben.

"Man hat auch zuletzt gesehen, dass sie trotz eines 0:3-Rückstandes gegen Nürnberg auch bis zum Letzten gehen. Und die hätten das Ding fast noch gedreht. Wir wissen schon, was auf uns zukommt", sagte der Hansa-Coach. Verzichten muss er auf Oliver Hüsing, Milosz Brzozowski und Lukas Scherff. Von Innenverteidiger Hüsing hatte Schwartz am Donnerstag aber auch eine positive Nachricht parat. Wie der Trainer in der Pressekonferenz mitteilte, muss der 30-Jährige nach seinem Sehnenriss im linken Oberschenkelmuskel nicht operiert werden.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel, Bachmann, Schumacher - Ingelsson - Pröger, Perea

VfL Osnabrück: Grill - Ajdini, Gyamfi, Wiemann, Kleinhansl - Kunze, Thalhammer, Tesche - Niemann, Wriedt, Engelhardt

