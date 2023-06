NDR-Sport DFL-Spielpläne: Werder - FC Bayern und HSV - Schalke zum Start Stand: 30.06.2023 11:58 Uhr

Die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga sowie in der Zweiten Liga wird von Nordclubs eröffnet. Werder Bremen empfängt am 18. August Meister FC Bayern München, Zweitligist HSV hat am 28. Juli im Volksparkstadion Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu Gast.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Freitag die Spielpläne - eine gute Stunde vor dem eigentlich geplanten Termin. Beide Auftaktpartien werden jeweils am Freitagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Während der VfL Wolfsburg in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim startet, kommt es in der Zweiten Liga zum Nordduell zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel.

Der FC St. Pauli muss am ersten Spieltag zum 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96 empfängt Aufsteiger SV Elversberg. Hansa Rostock trifft auf den 1. FC Nürnberg, Aufsteiger VfL Osnabrück spielt ebenfalls zu Hause gegen den Karlsruher SC. Die konkreten zeitlichen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage sollen in der kommenden Woche erfolgen.

Werders Fritz: "Eine riesige Herausforderung"

"Das Saisoneröffnungsspiel gegen den Meister ist natürlich eine riesige Herausforderung zum Auftakt, aber ich freue mich auf das Flutlichtspiel am Freitagabend", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Hanseaten. In der vergangenen Saison hatten die Bremer im Mai knapp 1:2 daheim gegen den FC Bayern verloren.

"Die Ansetzung ist eine Auszeichnung für unsere letzte Saison."

— Werder-Coach Ole Werner

An den darauffolgenden Wochenenden reist Werder zum SC Freiburg, danach empfangen sie den 1. FSV Mainz 05. Liga-Konkurrent Wolfsburg muss am zweiten und dritten Spieltag jeweils auswärts antreten - beim 1. FC Köln und bei der TSG Hoffenheim.

St. Paulis erstes Heimspiel gegen Düsseldorf

St. Paulis erster Auftritt am Millerntor ist am zweiten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel trifft dann auf die SpVgg Greuther Fürth. Eintracht Braunschweig tritt zum Nachbarschaftsduell beim 1. FC Magdeburg an. Der HSV reist zum KSC, Hannover muss nach Nürnberg, Hansa zum Aufsteiger Elversberg. Osnabrück gastiert in Paderborn.

Eintracht Braunschweig trifft Mitte August zwei Mal hintereinander auf Schalke 04 - zunächst im DFB-Pokal am 11. August (20.45 Uhr), dann eine Woche später in der Liga. "Es ist schon ein ordentliches Auftaktprogramm, der Start hat es auf jeden Fall in sich. Wir spielen gleich zwei Mal gegen einen Absteiger aus der Bundesliga, wenn man unser Pokalduell einberechnet", sagte Chefcoach Jens Härtel.

Niedersachsenderby Anfang November

Angesichts von sieben Nordclubs in der Zweiten Liga kommt es praktisch an jedem Spieltag zu einem Nordduell. Am ersten November-Wochenende (3. - 5.11.) bittet Hannover 96 zum Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig, einen Monat später (1. - 3.12.) findet das Hamburger Stadtduell zwischen St. Pauli und dem HSV am Millerntor statt.

Sollte dem HSV tatsächlich im sechsten Anlauf direkt die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga gelingen, könnte er dies bei einem Heimspiel feiern: Am letzten Spieltag (19. Mai 2024) kommt der 1. FC Nürnberg ins Volksparkstadion.

Bundesliga-"Herbstmeister" erst im Januar?

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 gespielt. Der 34. Spieltag ist für den 18. Mai angesetzt. Die Zweite Liga pausiert nach dem 17. Spieltag (15./17. Dezember) und beginnt am 19. Januar 2024.

