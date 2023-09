NDR-Sport DFB-Frauen spielen Nations League im Dezember in Rostock Stand: 01.09.2023 09:50 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr letztes Heimspiel des Jahres in Rostock. Im Ostseestadion treffen die Vize-Europameisterinnen in der Nations League am 1. Dezember (20.30 Uhr) auf Dänemark.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. In der Premierensaison der Nations League geht es für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

"Vorfreude ist jetzt schon riesig"

"Die Vorfreude ist schon jetzt riesig. Wir sind sehr stolz, dass es mit gemeinsamen Kraftanstrengungen gelungen ist, wieder ein Länderspiel nach MV zu holen. Ein Aufeinandertreffen mit Dänemark hat für unseren Standort natürlich einen ganz besonderen Reiz", sagte Dr. Heiko Lex, Präsident des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (LFV). "Von diesem Höhepunkt erhoffen wir uns weiteren Aufwind für den Frauen- und Mädchenfußball im ganzen Land."

Hansa sieht Spiel als Zeichen für den Frauen-Fußball

Hansa Rostock hatte sich Ende vergangenen Jahres für die Austragung eines Länderspiels beworben und bereits bei der Vorort- Besichtigung des DFB erste positive Signale erhalten. Robert Marien, Vorstandsvorsitzender der Mecklenburger, sagte: "Nach so langer Zeit konnten wir nun endlich wieder ein Länderspiel an Land ziehen und damit ein internationales Fußball-Highlight nach Mecklenburg-Vorpommern holen.

"Dass es sich dabei um ein Länderspiel der Frauennationalmannschaft handelt, passt natürlich perfekt in unsere Pläne, den Frauenfußball in Rostock und MV zu stärken und mehr in den Fokus zu rücken."

— Hansa-Vorstand Robert Marien

Das Ostseestadion war bislang insgesamt zehnmal Austragungsort für ein Länderspiel - zuletzt im Oktober 2006. Dabei traf die deutsche Nationalelf der Männer auf Georgien und feierte einen 2:0-Sieg.

Der Auftakt im neuen Wettbewerb erfolgt am 22. September (18 Uhr/live in der ARD) in Viborg gegen Dänemark, vier Tage später steht nach dem WM-Debakel das erste Heimspiel in Bochum gegen Island (18.15 Uhr) an. Am 27. Oktober treffen die DFB-Frauen in Sinsheim auf Wales.

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 01.09.2023 | 19:30 Uhr