NDR-Sport Champions-League-Qualifikation: VfL Wolfsburg trifft auf Paris FC

Champions-League-Qualifikation: VfL Wolfsburg trifft auf Paris FC Stand: 15.09.2023 13:47 Uhr

Kniffliges Los für die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions-League-Qualifikation: Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot trifft auf Paris FC. Das ergab die Auslosung zwei Tage vor dem Bundesliga-Start am Sonntag gegen Bayer Leverkusen.

Damit treffen die Wolfsburgerinnen in der Champions League auf das Überraschungsteam der Qualifikationsphase. Der Pariser FC hatte in der ersten Runde Arsenal WFC im Elfmeterschießen ausgeschaltet, den Halbfinalgegner der "Wölfinnen" aus dem Vorjahr. Das Finale der "Königsklasse" hatte Wolfsburg dann gegen den FC Barcelona verloren.

Rückspiel am 18. Oktober in Wolfsburg

Die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde werden am 10. und 11. Oktober angepfiffen. Der VfL Wolfsburg tritt zunächst in Paris an. Das Rückspiel in Wolfsburg findet am 18. Oktober (18.45 Uhr) statt. Die Bundesliga-Rivalinnen von Eintracht Frankfurt treffen auf Sparta Prag.

Als deutscher Vizemeister müssen sich VfL-Frauen über den sogenannten "League Path" (Ligaweg) für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. Meister Bayern München sowie Barcelona, Olympique Lyon und der FC Chelsea stehen bereits in der Gruppenphase.

Ausgelost werden die Gruppen am 20. Oktober, der erste Spieltag steigt dann am 14. und 15. November. Das Finale wird im kommenden Jahr in Bilbao angepfiffen (24., 25. oder 26. Mai).

