NDR-Sport Champions League: FC Porto erster Gegner von Donezk in Hamburg

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk trifft in seinem ersten Gruppenspiel in der Champions League auf den portugiesischen Topclub FC Porto. Gespielt wird am 19. September im Hamburger Volksparkstadion. Das gab die UEFA am Sonnabend bekannt.

Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Zweitligist Hamburger SV übernimmt für den Verein die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung.

FC Barcelona am 7. November zu Gast

Das zweite Heimspiel der Ukrainer findet am 7. November statt. Gast ist dann kein Geringerer als der große FC Barcelona. Am 28. November trifft Donezk auf den FC Antwerpen aus Belgien. Die Gruppenphase endet für Schachtar am 13. Dezember mit der Partie in Porto.

Schon 28.000 Ticketpakete verkauft

Für die drei "Heimspiele" von Donezk in Hamburg sind nach HSV-Angaben bereits 28.000 Ticketpakete an Club-Mitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft worden.

Weitere Spiele in Hamburg möglich

Sollte sich der ukrainische Meister für die K.o.-Phase qualifizieren, käme mindestens noch ein Achtelfinal-Spiel im Volksparkstadion dazu. Erreicht der Außenseiter das Viertel- und sogar Halbfinale, gibt es jeweils noch ein weiteres Spiel in der Hansestadt.

