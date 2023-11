NDR-Sport Bundesliga: VfL Wolfsburg und Werder Bremen spielen remis Stand: 05.11.2023 18:07 Uhr

In einem abwechslungsreichen Bundesliga-Nordduell hat sich Werder Bremen am Sonntag den ersten Auswärtspunkt der Saison gesichert. Der VfL Wolfsburg, zuletzt im Pokal gegen Leipzig mit einem Ausrufezeichen, stoppte mit dem Remis zumindest seine Liga-Negativserie.

Von Matthias Heidrich

Werder Bremens Marvin Ducksch (7.) eröffnete mit einem Freistoß-Traumtor die Partie. Vaclav Cerny (37.) und Kevin Paredes (59.) brachten die Gastgeber zwischenzeitlich auf die Siegerstraße, ehe Rafael Borré (65.) den 2:2-Endstand herstellte.

Ein gerechtes Remis. Allerdings wäre in dem offenen Schlagabtausch für beide Teams mehr drin gewesen als ein Punkt. Wolfsburg durfte sich nach zuletzt drei Liga-Niederlagen in Folge zumindest wieder über einen Teilerfolg freuen. Werder legte nach dem Heimsieg gegen Union erstmals auswärts nach.

Werder-Coach Werner: "Die Richtung stimmt"

"Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden", sagte Werder-Coach Ole Werner dem NDR. "Ich bin mit der Leistung total zufrieden. Die Mannschaft findet sich, wir kommen Stück für Stück voran, die Richtung stimmt." Sein Torwart Michael Zetterer, der Jiri Pavlenka (Adduktorenprobleme) vertrat, hätte gern mehr gehabt: "Schon schade, dass wir hier nur einen Punkt mitnehmen, aber das war ein ordentliches Auswärtsspiel heute."

Ducksch trifft traumhaft, Cerny gleicht aus

Ducksch besorgte mit seinem Freistoß-Tor den Gästen einen Auftakt nach Maß. Mit viel Gefühl zirkelte der Werder-Angreifer in der siebten Minute einen Freistoß über die Mauer. Vom Innenpfosten prallte das Leder unhaltbar für Wolfsburg-Keeper Pavao Pervan ins Tor - 1:0 für Bremen.

In einer temporeichen Partie war Werder weiter am Drücker. Aber Pervan, der den verletzten Coen Casteels vertrat, kratzte einen Versuch von Romano Schmid gerade so von der Linie (31.). Wolfsburg fing sich allerdings und belohnte sich für viel Engagement: Cerny besorgte mit seinem ersten Tor für den VfL den Ausgleich (37.).

Paredes lässt "Wölfe" jubeln, Borré mit Köpfchen

Auch im zweiten Abschnitt war es eine unterhaltsame Bundesligapartie - zunächst mit Vorteilen aufseiten der "Wölfe". Paredes war in der 59. Minute nach einer Hereingabe von rechts zur Stelle und brachte die Niedersachsen mit 2:1 in Führung. Zuvor hatte Lovro Majer mit dem ganz feinen Füßchen per Hacke auf seinem Teamkollegen weitergeleitet.

Werder schüttelte sich kurz und lieferte dann eine sehenswerte Antwort: passgenaue Flanke Mitchell Weiser, Kopfball Borré - 2:2 (65.). Beide Teams wollten danach mehr, aber beide Abwehrreihen ließen nichts mehr zu.

Spielstatistik VfL Wolfsburg - Werder Bremen

10.Spieltag, 05.11.2023 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg 2 Werder Bremen 2

Tore:

0:1 Ducksch (7.)

Ducksch (7.) 1:1 Cerny (37.)

Cerny (37.) 2:1 Paredes (59.)

Paredes (59.) 2:2 Borré (65.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw (75. Cozza), Zesiger - Maehle (84. Baku), Svanberg (57. Arnold), Vranckx, Paredes (84. J. Kaminski) - Cerny (57. Tomás), Wind, Majer

Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman - R. Schmid, Bittencourt (75. Lynen) - Borré (90.+2 Woltemade), Ducksch (87. Njinmah)

Zuschauer: 28917

