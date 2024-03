NDR-Sport Bundesliga-Topspiel: VfL Wolfsburg im "Endspiel" gegen Bayern unter Zugzwang Stand: 21.03.2024 16:44 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg empfangen am Samstagabend Tabellenführer FC Bayern München zum Bundesliga-Topspiel. Für die Niedersächsinnen ist das Duell mit dem Titelverteidiger bereits ein Endspiel um die Meisterschaft. Bei einer Pleite würde der Rückstand auf den Spitzenreiter auf sieben Zähler anwachsen.

An ein solches Worst-Case-Szenario verschwendet bei den "Wölfinnen" vor dem Nord-Süd-Gipfel am Sonnabend (17.45 Uhr, live im Ersten und im Livestream bei NDR.de) allerdings keine Protagonistin einen Gedanken. "Wir wollen Bayern auf den Fersen bleiben und werden alles daran setzen, zu gewinnen", sagte Verteidigerin Kathy Hendrich dem NDR. Die frühere Münchnerin kündigte kampfeslustig an: "Wir gehen es als Endspiel an, wollen alles raushauen und gucken, was dann am Ende dabei rumkommt."

Der Unterstützung der Fans darf sich das Team von Coach Tommy Stroot gewiss ein. Über 20.000 Zuschauer werden in der Wolfsburger Fußball-Arena, im der sonst überwiegend die seit geraumer Zeit chronisch erfolglosen VfL-Männer auflaufen, erwartet. "Wir freuen uns, wenn das Stadion voll ist. Es macht einfach Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen", erklärte Hendrichs Mannschaftskameradin Marina Hegering.

VfL kampfeslustig: "Mia san hia zu Hause"

Dafür, dass das Topspiel einen würdigen Rahmen bekommt, haben die Wolfsburger Verantwortlichen seit Wochen die Werbetrommel gerüht. So sind beispielsweise überall in der Autostadt Plakate des Autoclubs mit der Aufschrift: "Mia san hia zu Hause" zu sehen. Der Slogan darf fraglos als Kampfansage an den FCB gewertet werden, der ja gerne mit seiner "Mia san mia"-Mentalität hausieren geht.

Nahmen bis dato primär die Münchner Männer für sich in Anspruch, mit ihrem Willen und ihrer sportlichen Qualität ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, wollen nun auch die Frauen in ihrer Liga das Maß aller Dinge im deutschen Fußball werden.

Nichts anders als eine Wachablösung im Frauenfußball wird an der Säbener Straße angestrebt. Daraus machte Trainer Alexander Straus vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfL, den der FCB endgültig den Rang ablaufen will, kein Geheimnis.

Vor Wolfsburg habe er "großen Respekt", sagte der Norweger: "Es ist ein sehr erfahrenes Team, das viele Titel gewonnen hat. Sie haben das getan, was wir in der Zukunft tun wollen. Wir wollen da hinkommen, dass wir eine Dominanz haben, wie sie sie über viele Jahre hatten."

München will Wachablösung - und plündert Festgeldkonto

Selbstbewusste Worte, die der FCB allerdings auch bereits durch Taten unterstrichen hat. So steht seit dem vergangenen Sommer unter anderem die dänische Starstürmerin Pernille Harder auf der Gehaltsliste des Clubs. Die frühere Wolfsburgerin wechselte gemeinsam mit ihrer Freundin Magdalena Eriksson vom Chelsea FC an die Säbener Straße. In England soll das Duo übrigens auch nicht mit Gutscheinen für Fish and Chips, sondern sehr vielen Pfund bezahlt worden sein. Dass Harder und Eriksson dennoch von der Themse an Isar gezogen sind, dürfte kaum am angeblich in Deutschland besseren Essen gelegen haben.

Und zur kommenden Saison schlägt dann ja auch noch Lena Oberdorf ihre Zelte in München auf. Für die Nationalspielerin überweist Bayern 400.000 Euro an den VfL. Eine vor Jahren im Frauenfußball noch undenkbare Ablösesumme - nun zumindest für die Bayern offenbar kein Problem mehr. Der FCB macht ernst und zweigt von seinem berühmt-berüchtigten Festgeldkonto jetzt auch ein paar Euro mehr für sein Frauenteam ab.

Bald-Münchnerin Oberdorf schweigt vor Topspiel

Für Oberdorf wird es das letzte Bundesliga-Duell im Wolfsburger Trikot mit ihrem künftigen Arbeitgeber sein. Interviewanfragen lehnte die 22-Jährige vor der Partie ab. Wohlwissend, dass jedes weitere Wort zu ihrem Wechsel, der hohe Wellen schlug, weiteres Öl ins Feuer gießen würde. Stattdessen sprang Hendrich Oberdorf zur Seite: "Ich kann total verstehen, das sie eine Veränderung haben will, kann es nachvollziehen, dass sie jetzt den nächsten Schritt geht."

Zur Thematik Wachablösung hat die 31-Jährige eine noch deutlichere Meinung. "Wenn Leute da von Wachablösung sprechen, ist es auch ein Stück weit respektlos gegenüber dem Verein, weil das letzte Jahrzehnt Wolfsburg die erfolgreichste Mannschaft Deutschlands war. Der VfL hat über Jahre hinweg nicht nur national, sondern auch international konstant Leistungen gebracht", sagte die Abwehrspielerin. Und zudem spiele der VfL ja "nach wie vor eine gute Rolle."

Wolfsburg gegen FCB zu Hause seit 15 Jahren ungeschlagen

Ein Erfolg gegen die Münchnerinnen wäre fraglos die beste Wolfsburger Antwort auf die selbstbewussten Töne aus Bayern. Die Statistik spricht für die "Wölfinnen": Ihre bis dato letzte Heimpleite gegen den Erzrivalen liegt 15 Jahre zurück. Auf der anderen Seite ist der Tabellenführer nun bereits seit 33 Partien unbesiegt. Viel Zahlensalat, dem aber zumindest Hegering keine größere Bedeutung beimessen möchte.

"Ich beschäftige mich mit Statistiken gar nicht. Deswegen kenne ich diese Zahl 33 nicht. Deswegen spielt es weder für mich noch die Mannschaft eine Rolle. Es ist ein ganz normales Spiel. Und wir versuchen alles, um es zu gewinnen", sagte die VfL-Verteidigerin.

Popp-Einsatz sehr fraglich

Das Selbstbewusstsein bei den "Wölfinnen" scheint also durch die 1:2-Pleite am vergangenen Spieltag bei der TSG Hoffenheim nicht gelitten zu haben. Dafür hat die zweite Saisonniederlage aber möglicherweise personelle Folgen. Denn Alexandra Popp zog sich gegen die Kraichgauerinnen eine Knieverletzung zu und konnte auch am Donnerstag noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Ein Ausfall der Kapitänin und absoluten Leaderin wäre für den VfL im "Alles oder nichts"-Spiel schwer zu kompensieren. Etwas besser ist die Prognose auf einen Einsatz bei Stürmerin Ewa Pajor, die zuletzt ebenfalls mit Knieproblemen aussetzen musste. Die Polin war bei der vorletzten Übungseinheit vor dem Topspiel wieder dabei.

