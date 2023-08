NDR-Sport Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann sind "hungrig" und wollen nach Paris Stand: 06.08.2023 13:11 Uhr

Mit der Bronzemedaille bei der Beachvolleyball-EM in Wien haben Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann ihren bislang größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Die Medaille ist ein Schritt auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Nächster Stop ist aber erstmal das Turnier in der Heimatstadt Hamburg.

Das Lächeln schien gar nicht mehr aus den Gesichtern des HSV-Duos weichen zu wollen. Ludwig grinste nach dem gewonnen kleinen Finale sogar noch, als sie bekundete wie "heftig müde" sie nach dieser intensiven Woche sei. Schnell schob sie hinterher: "Es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind hungrig!"

Ludwig und Lippmann bei EM in bemerkenswerter Form

Auf der Donauinsel hatte das noch frischgebackene Team bewiesen, das es auf einem guten Weg ist. "Louisa musste eine mentale Stärke aufbauen, das hat sie in den letzten Wochen so geil gemacht. Auf dem Centre Court zu stehen, ist nicht leicht", sagte Ludwig über ihre Partnerin, die sich als exzellente Hallenspielerin nun auf Sand probiert.

"In den letzten drei Wochen hat sie so einen krassen Schritt gemacht, das ist das A und O, denn blocken kann sie", fügte Ludwig mit einem Augenzwinkern hinzu. Für die 37-Jährige ist es bereits die zehnte EM-Medaille, allerdings die erste seit 2016. Lippmann feierte ihre erste Medaille bei einer Europameisterschaft überhaupt.

Die beiden bilden erst seit Ludwigs Comeback nach ihrer Babypause im November vergangenen Jahres ein Gespann. Für diese kurze Zeit hat das Team bereits bei dieser EM eine bemerkenswerte Form bewiesen.

"Ihre Klarheit, ihr Spielverständnis, es ist so geil, mit ihr auf dem Feld zu stehen."

— Lippmann über Ludwig

Fast neun Jahre Altersunterschied liegen zwischen den Sportlerinnen. Für die 28-jährige Lippmann ist die Rollenverteilung klar: "Es ist klar, dass sie die Chefin ist. Diese Ruhe, die sie auf dem Platz ausstrahlt. Ihre Klarheit, ihr Spielverständnis, es ist so geil, mit ihr auf dem Feld zu stehen."

Ziel: Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024

Für das Hamburger Team ist das gemeinsame Ziel klar: die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Um sich für das Highlight zu qualifizieren, hat das Duo unterschiedliche Möglichkeiten.

Neben dem Titelgewinn bei der WM im Oktober in Mexiko, können sie unter anderem durch die Teilnahme und Platzierungen bei Turnieren wie der Beach Pro Tour Weltranglistenpunkte sammeln. Die zwölf bestplatziertesten Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele.

Nächster Stop Heimatstadt Hamburg

Der nächste Schritt Richtung Paris führt Ludwig/Lippmann über das Heimturnier der Beach Pro Tour in Hamburg. Am Rothenbaum startet vom 16. bis zum 20. August neben den Hanseatinnen auch das Hamburger Männer-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler. Bei der EM waren sie als einziges deutsches Männerteam im Viertelfinale ausgeschieden.

