NDR-Sport Bahnrad-WM: Keirin-Bronze für Friedrich Stand: 06.08.2023 21:51 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat am Sonntag bei der Bahnrad-WM den dritten Keirin-Titel in Folge verpasst, holte aber in Glasgow ihre dritte Medaille. Die 23-Jährige aus dem mecklenburgischen Dassow gewann Bronze.

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin musste sich im Finale der Neuseeländerin Ellesse Andrews und der Kolumbianerin Martha Bayona Pineda geschlagen geben.

Im Finale hatte Friedrich, die bei den Weltmeisterschaften 2021 und 2022 triumphiert hatte, zunächst die Führungsposition übernommen, wurde dann aber übersprintet und eingeklemmt. Eine missliche Situation, die sie nicht mehr lösen konnte.

Hinze verpasst Finalläufe

Die Hildesheimerin Hinze, die in Glasgow bereits zwei Titel gewonnen hat, war dagegen im Halbfinale ausgeschieden. In der Platzierungsrunde fuhr die achtmalige Weltmeisterin auf den zwölften Platz.

Zusammen mit Friedrich und Pauline Grabosch hatte Hinze Gold im Teamsprint gewonnen, anschließend auch im 500-Meter-Zeitfahren, in dem sich Friedrich Bronze sicherte, triumphiert. Für Friedrich und Hinze geht es nun noch am Mittwoch im Sprint um weitere Medaillen.

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Sport | 06.08.2023 | 23:03 Uhr