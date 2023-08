NDR-Sport Bahnrad-WM: Friedrich holt Silber, Hinze rast an Bronze vorbei Stand: 09.08.2023 20:13 Uhr

Lea Sophie Friedrich hat am Mittwoch bei der Bahnrad-WM in Glasgow ihren neunten WM-Titel knapp verpasst. Die 23-Jährige aus dem mecklenburgischen Dassow musste sich im Sprint-Wettbewerb mit Silber begnügen. Die Hildesheimerin Emma Hinze wurde nur Vierte.

Friedrich ließ frustriert den Kopf hängen, auch Hinze schaute im tosenden Applaus des britischen Publikums mit leerem Blick auf den Boden. Die deutschen Super-Sprinterinnen haben am letzten Tag der Bahnrad-WM in Glasgow erneut eine spektakuläre Show geboten, der krönende Abschluss blieb jedoch aus

Friedrich wurde im Finale des Sprint-Wettbewerbs nach zwei hochspannenden Läufen von der vom Publikum lautstark angefeuerten Britin Emma Finucane geschlagen. In einem mitreißenden Rennen fehlten nur Zentimeter zum großen Triumph. Wenige Minuten zuvor war Hinze am Bronzerang vorbeigerast. Die 25-Jährige verlor im Rennen um Platz drei nach zwei Läufen gegen Ellesse Andrews aus Neuseeland.

Vogels WM-Rekordmarke dennoch greifbar

Ein weiterer Triumph sollte für das erfolgsverwöhnte Duo also nicht dazukommen. Nach der Goldmedaille mit Weltrekord im Teamsprint zum Auftakt der Wettkämpfe in Schottland sowie dem Sieg von Hinze im nicht-olympischen Zeitfahren über 500 m, in dem Friedrich Dritte wurde, bleiben beide Ausnahmesprinterinnen bei insgesamt acht WM-Titeln.

Die WM-Rekordmarke in der Frauen-Konkurrenz von Kristina Vogel rückt damit dennoch in greifbare Nähe. Nur noch drei Titel trennen Friedrich und Hinze von der früheren Dominatorin, die seit ihrem schweren Trainingsunfall 2018 aufgrund einer Querschnittlähmung im Rollstuhl sitzt.

Ziel ist mindestens einmal Olympia-Gold

Eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen können sie aber anders als Vogel (noch) nicht vorweisen. Nach der insgesamt erfolgreichen Weltmeisterschaft rasen Friedrich und Hinze aber mit mächtig Rückenwind ins anstehende Olympiajahr. In Paris visieren sie dann mindestens einen Sieg an, nachdem das Duo in Tokio im damals noch mit nur zwei Starterinnen ausgetragenen Teamsprint die Silbermedaille geholt hatte.

Im nahezu ausverkauften Sir Chris Hoy Velodrome von Glasgow hatte Friedrich zuvor erfolgreich Revanche genommen. Die Ausnahmesprinterin aus Dassow setzte sich nach zwei Läufen gegen Andrews durch. Die Neuseeländerin hatte Friedrich am Sonntag den dritten Triumph im Keirin verwehrt, die Titelverteidigerin kam nur auf Rang drei. Die zweimalige Sprint-Weltmeisterin Hinze verlor dagegen mit dem gleichen Ergebnis gegen Finucane. Wie Friedrich gewann Hinze in Schottland zweimal Gold. Am vergangenen Freitag war die Hildesheimerin im Zeitfahren über die nicht-olympischen 500 m zum Sieg gefahren, Friedrich holte Bronze.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 09.08.2023 | 20:17 Uhr