NDR-Sport 96 gegen Eintracht: Fans zünden Pyros und Böller

Die Polizei ist beim Niedersachsenderby zwischen Hannover und Braunschweig mit Hunderten Beamten im Einsatz, um ein Aufeinandertreffen der Fangruppen zu verhindern.

Zu dem Niedersachsenderby sind Zehntausende Fans ins Stadion am Maschsee gekommen. Wie die Bundespolizei am Mittag mitteilte, sind 1.500 Fans aus Braunschweig mit einem Sonderzug in Hannover angekommen. Ihre Anreise sei friedlich verlaufen. Auch am Hauptbahnhof Braunschweig habe es keine Zwischenfälle gegeben. Mit dem Einsatz von Drohnen will die Polizei heute einen besseren Überblick über das Geschehen behalten. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Fans hätten zwar vereinzelt Pyrotechnik abgefackelt und Böller geschmissen, ansonsten sei es bislang relativ ruhig geblieben.

Werder-Fans am Hauptbahnhof in Hannover

Die Polizei begleitet die Fangruppen auf dem Weg zum Stadion.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen sprach im Vorfeld von einem herausfordernden Wochenende. Für sie sei der Spieltag unglücklich gewählt, denn auch Fans von Werder Bremen werden heute am Hauptbahnhof Hannover erwartet. Weit mehr als 1.000 Fans des Bundesligisten müssen auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Wolfsburg am Hauptbahnhof umsteigen. Zudem kämen jetzt wegen der aktuellen politischen Lage im Nahen Osten an den Wochenenden viele Demonstrationen hinzu. Damit sei die Polizei an den Wochenenden immer mehr gefordert, erklärt ein Sprecher der GdP.

Keine Glasflaschen und Getränkedosen in Zügen und Bahnhöfen

Die Bundespolizei hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen von Glasflaschen, Getränkedosen, Pyrotechnik, Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenständen heute auf mehreren Zugverbindungen und Bahnhöfen in Niedersachsen verbietet. Betroffen sind die Regionalzüge von Braunschweig nach Hannover sowie von Wolfsburg nach Hannover.

Eintracht-Braunschweig-Fans reisen zum Bahnhof Fischerhof

Der harte Kern der Fans von Eintracht Braunschweig reist der Polizei zufolge direkt zum Bahnhof Fischerhof in Hannover-Linden. Von dort aus gehe es in Polizeibegleitung weiter zum Stadion. Einige BTSV-Fans würden andere Regionalzüge nehmen und vorher am Hauptbahnhof Hannover umsteigen. Erwartet werden aufseiten von Hannover 96 auch Fans aus Bielefeld, Hamburg und Stockholm. Den Fans aus Braunschweig könnten sich den Angaben zufolge Magdeburger Hooligans anschließen.

Neuer Schutzraum für Fans im Stadion

Die Polizei hatte eigenen Angaben zufolge bereits am Samstag die Innenstadt und das Stadion im Blick. Hannover 96 selbst sieht sich mit seinem Sicherheitskonzept gut vorbereitet für das Derby. So werde die Polizei im Stadion einen Schutzraum für Fans einrichten. Das neue Angebot ist an Menschen gerichtet, die von Übergriffen oder von Diskriminierung betroffen sind und Hilfe benötigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

