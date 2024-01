Handball | Bundesliga Zwickau geht in Buxtehude unter Stand: 07.01.2024 17:36 Uhr

Die Handballerinnen vom BSV Zwickau sind mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Dabei hatte das Team von Norman Rentsch beim Buxtehuder SV nicht den Hauch einer Chance.

Der BSV Sachsen Zwickau hat zum Jahresauftakt eine derbe 20:35-Klatsche beim Buxtehuder SV einstecken müssen. Durch die Niederlage bleibt das Team aus Sachsen mit 6:16 Punkten Tabellen-Elfter.

Zwickau hält nur am Anfang mit

Die Mannschaft von Norman Rentsch konnte in der ersten Halbzeit lediglich bis zum 3:4 (7.) mithalten, ehe die Gastgeberinnen mit einem Drei-Tore-Lauf davonzogen. Trotz guter Paraden von Keeperin Martins baute Buxtehude den Vorsprung bis zur Pause (18:11) weiter aus.

Rückstand wächst nach der Pause

Auch in der zweiten Hälfte lief es bei Zwickau nicht rund. In der Offensive fehlte es vor allem an Durchschlagskraft gegen die aggressive BSV-Defensive. Auch in der eigenen Abwehr gab es immer wieder große Lücken, was Buxtehude mit leichten Toren bestrafte. In der 38. Minute betrug der Rückstand erstmals zehn Tore (13:23), der im Anschluss weiter anwuchs (15:30/49.). Die Partie war somit früh entschieden, da Zwickau keine Möglichkeiten fand, den Schalter umzulegen. Beste Werferin der Partie war die Zwickauerin Laura Szabo (6).

