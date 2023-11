Fußball | Bundesliga Zahlensalat zu #RBLSCF Stand: 10.11.2023 17:16 Uhr

Wie ist die Bilanz des Duells RB Leipzig gegen Freiburg? Wer ist effizienter? Wo hakt es bei den Breisgauern? Und wer ist von den Akteuren des allerersten Duells noch dabei? Hier sind ein Zahlen und Fakten zu #RBLSCF.

Bilanz

18 Mal haben beide Vereine bislang die Klingen gekreuzt. 10 Mal gewann RB, 4 Mal der SC.

Duell-Trend

Seit 4 Jahren bzw. 9 Spielen bzw. in allen 9 Heimspielen ist RB gegen Freiburg ungeschlagen. In der letzten Saison hat RB die Breisgauer gleich 3 Mal besiegt: 3:1 daheim, 1:0 auswärts und 5:1 im DFB-Pokal.

Das erste Duell

… war vor über 8 Jahren in der 2. Bundesliga und endete 1:1 (in Leipzig). Die Tore erzielten Nils Petersen (29.) und Davie Selke (47.). Von den damals eingesetzten Spielern sind heute noch Lukas Klostermann, Willi Orban und Emil Forsberg (Leipzig) sowie Maximilian Philipp, Nicolas Höfler und Christian Günter dabei. Und natürlich SC-Trainer Christian Streich.

Pokal

Die dramatischsten Duelle gab es allerdings im DFB-Pokalfinale. Unvergessen ist natürlich das Finale 2022, als RB in Unterzahl zum 1:1 ausglich und am Ende das Elfmeterschießen gewann. Ein Drama vor allem für die Freiburger war die Partie fast genau ein Jahr später: RB setzte sich im Halbfinale in Freiburg mit 5:1 (!) durch.

Aktueller Leistungstrend

Mit 8 Punkten aus den letzten 5 Bundesliga-Spielen ist RB derezeit nur minimal besser unterwegs als Freiburg (7). Wobei man erwähnen muss, dass der SC seine beiden Niederlagen bei den Topteams Bayer und Bayern kassiert hat.

xGoals vs. Tore

Leipzig hat sich in den bislang 10 Punktspielen Chancen für 16,7 Tore erarbeitet, aber 25 real geschossen. Freiburgs Quote ist da deutlich schlechter: Trotz einem xGoals-Wert von 16,2 gelangen nur 13 Tore.

Ertragloses Umschalten

Bemerkenswert: Freiburg hat nach in dieser Bundesliga-Saison noch kein Kontertor und noch keinen Treffer nach gegnerischem Ballverlust erzielt.

Standards

Leipzig und Freiburg haben je 6 Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Bei den Breisgauern allerdings sind das knapp die Hälfte aller bislang 13 Treffer.

Noch mehr Zahlen

RB hat 5 Joker-Tore auf dem Konto – das ist der Spitzenwert in der Bundesliga. Immerhin Zweitplatzierter ist Freiburg in einer anderen Statistik, und zwar in der der Alu-Treffer. 6 Mal traf der SC Pfosten oder Latte, „besser“ ist nur der VfB Stuttgart (8), RB traf nur 1 Mal Alu.