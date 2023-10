Fußball | 3. Liga Zähmt Dynamo Dresden auch die Münchner Löwen? Stand: 06.10.2023 11:01 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Halle führt die Englische Woche Tabellenführer Dynamo Dresden nun zum TSV 1860 München. Dort wollen die Schwarz-Gelben mit ihren Fans im Rücken wieder für Furore sorgen. 1.500 SGD-Anhänger reisen mit an die Isar.

Die erfolgreiche Aufholjagd gegen den zwischenzeitlich in Führung liegenden Halleschen FC war noch keine 24 Stunden alt, da saß SGD-Coach Markus Anfang am Donnerstag bereits wieder vor den Medienvertretern, um den aktuellen Stand vor der Partie bei 1860 München (14 Uhr im MDR FERNSEHEN, Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) zu verkünden. Demnach gab es nur ein leichtes Regenerationstraining und eine kleine Fahrradtour entlang der Elbe sowie eine kurze Analyse des hart erkämpften 2:1-Heimsieges im Ost-Prestigeduell. Dabei wurden Themen aufgearbeitet "die uns vielleicht für das nächste Spiel helfen", verriet Anfang.

Dynamo-Coach Markus Anfang will nach dem Heimsieg gegen Halle in München nachlegen.

Anfang über 1860: "Mannschaft mit viel Qualität"

Mit Blick auf den kommenden Gegner gibt es für den Coach keine Überraschungen, was ihn an der Grünwalder Straße erwartet: "Sechzig ist eine Mannschaft mit viel Qualität. Ich weiß, dass es da grundsätzlich schwer ist, zu spielen. Sie können variabel mit einer Dreier- oder Viererkette spielen, aber wir wollen uns inhaltlich auf das besinnen, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat."

"Inneren Schweinhund überwinden"

Während Dresden bei vorangegangen Englischen Wochen drei Tage Luft zwischen den Spielen hatte, sind es diesmal nur noch zwei. 1860 hat dagegen einen Tag mehr Zeit zur Vorbereitung, dennoch gibt sich Anfang optimistisch. "Wir wissen, dass wir über Wille und Leidenschaft so ein Spiel entscheiden können. Dabei musst du auch den inneren Schweinhund überwinden."

Der Einsatz von Mittelfeldmann Niklas Hauptmann steht auf der Kippe.

Hauptmann-Einsatz fraglich

Personell muss Dynamo weiter ohne Lucas Cueto und Paul Lehmann auskommen. Kyu-Hyun Park ist zudem bei den Asian Games und steht am Samstag mit Südkorea im Finale. Robin Meißner ist zwar zurück im Training, doch das Spiel in München kommt für ihn noch zu früh. Fraglich ist auch der Einsatz von Niklas Hauptmann. Hier dürfte eine kurzfristige Entscheidung anstehen.

Löwen unter Zugzwang

Für die ambitionierten Münchner erinnert die bisherige Saison eher an eine Achterbahnfahrt. Nach neun Spieltagen steht das Team von Chefcoach Maurizio Jacobacci mit vier Siegen (12 Punkte) nur auf Tabellenplatz elf. In der aktuellen Englischen Woche stand ein 1:0 gegen den SC Verl sowie im Anschluss ein 0:1 bei Aufsteiger Ulm zu Buche.

Januar 2023: Stefan Kutschke dreht nach seinem Ausgleichstreffer jubelnd ab, 1860-Verteidiger Jesper Verlaat will es nicht wahrhaben. Dynamo siegte am Ende sogar noch mit 2:1 bei den Löwen.

Ausgeglichene Bilanz

Für beide Kontrahenten ist es das 20. Duell. Die bisherige Bilanz ist ausgeglichen. Sowohl Dynamo als auch 1860 München konnte jeweils acht Partien für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Januar diesen Jahres. Damals hatte Dynamo in München am Ende mit 2:1 die Nase vorn. Die Tore für die Schwarz-Gelben, die bereits nach fünf Minuten mit 0:1 zurücklagen, erzielten Stefan Kutschke (56.) und Dennis Borkowski (76.).

lta