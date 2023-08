Boxen WM-Duell in Magdeburg: Reis will Iglesias‘ Gürtel Stand: 23.08.2023 14:18 Uhr

SES-Boxer Artur Reis bekommt im Oktober die Chancen auf einen WM-Titel. Dann tritt der Supermittelgewichtler gegen Champion Osleys Iglesias an. Dessen Trainer ist in Magdeburg bestens bekannt.

WM-Kampf im "Las Vegas"von Magdeburg. Beim inzwischen traditionellen Boxabend im Maritim Hotel stehen sich im Oktober Artur Reis und Osleys Iglesias gegenüber. In einem Kampf über zwölf Runden geht es dann um den Titel der IBO im Supermittelgewicht.

Für Reis wird es der erste Kampf unter SES-Flagge. Seit längerem trainiert er schon mit Dirk Dzemski und war schon häufiger bei Kampfabenden von Promoter Ulf Steinforth dabei. Nun steht gleich bei seinem Premierenkampf für den Magdeburger Boxstall ein WM-Gürtel auf dem Spiel.

Reis ärgerte Dzemskis' Schützlinge im Sparring

"Ich habe ein super Team hinter mir, trainiere hart und fleißig. Ich werde einen schönen Kampf zeigen und beweisen, dass ich an die Weltspitze gehöre", gab sich der 30-Jährige bei der ersten Pressekonferenz am Mittwoch (23.08.2023) zuversichtlich. Als Herausforderer sieht er sich selbst dennoch in der Außenseiterrolle.

Seit über fünf Jahren steht Reis mit Dzemski und dessen Schützlingen im Trainingsring. "Er hat immer alle geärgert im Sparring, ich wusste aber nicht, wie ernst er die Sache nimmt", erklärt der Box-Coach. Vor anderthalb Jahren sei die Zusammenarbeit enger geworden, seitdem stand Dzemski in fünf Kämpfen in der Ecke von Reis. Alle dieser Gefechte wurden "souverän gewonnen". Insgesamt stehen bei Reis elf Siege bei elf Profi-Kämpfen in der Bilanz. Acht Gegner schickte er vorzeitig in den Feierabend.

Iglesias und Bramowski seit 2019 ein Gespann

Noch drei Kämpfe weniger hat Iglesias absolviert, aber er ist der Weltmeister und damit auch erst einmal der Favorit in diesem Gefecht. Gewonnen hat er den Titel im Dezember des vergangenen Jahres, nun wird er erstmal mit dem Gürtel zum Ring kommen.

"Ich freue mich sehr auf meine erste Titelverteidigung. Ich habe Artur schon beobachtet. Er ist ein sehr guter Boxer. Ich werde mein Bestes geben, um den Kampf zu gewinnen", erklärte der Iglesias.

Seit 2019 betreut Georg Bramowski den Kubaner, nach drei Kämpfen in Deutschland ging es für das Gespann zu einem polnischen Promoter. Dort schließlich gelang auch der Gewinn des IBO-Weltmeistertitels gegen den Ukrainer Andrii Velikovskyi durch einen Sieg per technischen Knockout in der zehnten Runde.

Bösel unterstützt Iglesias in der Vorbereitung

"Wir freuen uns darauf, in Magdeburg boxen zu dürfen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Magdeburg und komme immer wieder gerne hier her. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß mit so einem Menschen zusammen zu arbeiten", erklärte Bramowski, der auf viele weitere erfolgreiche Jahre mit seinem Schützling hofft.

In der Vorbereitung auf dem Kampf kann Bramowski in seinem Team auf prominente Unterstützung setzen. Ex-Weltmeister Dominic Bösel, der Bramowski selbst zum umstrittenen Sieg gegen Robert Krasniqi führte, gehört zum Trainingsteam.

Kampf live im MDR FERNSEHEN

Außerdem werden in Magdeburg unter andrem die SES-Boxer Roman Fress und Julian Vogel in den Ring steigen. Sport im Osten überträgt den Kampfabend am 7. Oktober live im MDR FERNSEHEN und Stream.

