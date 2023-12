Fußball | 2. Bundesliga "Wir werden alles reinwerfen" – FCM pocht auf Revanche gegen Düsseldorf Stand: 15.12.2023 15:39 Uhr

Elf Tage nach dem bitteren Pokal-Aus bittet der 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf zur Revanche – dieses Mal im Zweitliga-Alltag. Trainer Christian Titz warnt einmal mehr vor der Konterstärke des Gegners.

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Zweitliga-Spielen könnte die Stimmung beim 1. FC Magdeburg vor der anstehenden Weihnachtspause eigentlich kaum besser sein. Wäre da nicht das bittere Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Gegner damals? Fortuna Düsseldorf. Der Gegner am Samstag (13 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de)? Fortuna Düsseldorf.

Die "bittere Niederlage" durch zwei Jokertore von Jona Niemiec nach eigener Führung geistert auch bei FCM-Trainer Christian Titz noch ein wenig im Kopf herum. "Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Gegentore kriegen, war das Spiel eigentlich so gut wie durch gewesen. Das macht immer etwas mit den Spielern", sagte Titz im vereinseigenen Interview am Donnerstag.

Thioune warnt vor "anspruchsvoller Aufgabe"

In der Tat hatte der FCM das Spiel über weite Strecken im Griff, verpasste es trotz zahlreicher Chancen aber, den Deckel draufzumachen. Die zweifelsohne vorhandenen Offensiv-Qualitäten der Sachsen-Anhalter haben aber auch beim Gegner Eindruck hinterlassen. "Im Pokal haben wir gesehen, dass diese Mannschaft richtig guten Fußball spielt und torgefährlich sein kann. Das nötigt mir entsprechend den Respekt ab, zuzusehen, dass wir maximal konsequent verteidigen und diesmal von vornherein direkt im Spiel drin sind", warnte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune und sprach von einer "anspruchsvollen Aufgabe".



Gut möglich, dass der 49-jährige Übungsleiter erneut auf FCM-Schreck Niemiec setzt. "Ich glaube schon, dass man sich auf Magdeburger Seite mit Jona beschäftigt hat und er dort sicherlich in keiner guten Erinnerung geblieben ist", blickte Thioune voraus. Der 22-jährige Mittelstürmer sei daher in jedem Fall eine Überlegung für die Startelf.

FCM vor Düsseldorfer Konterstärke gewarnt

Damit das Pendel dieses Mal zugunsten des FCM ausschlägt, müsse man in erster Linie das schnelle Umschaltspiel der Fortuna unterbinden, forderte Titz – wohl wissend, dass die Gegentore im Pokal nach Kontern fielen. Dazu gehört auch die richtige Einstellung im Zweikampfverhalten gegen einen "kernig und körperlich" starken Gegner. Generell fand Titz viel Lob für die facettenreiche Spielanlage von Thiounes Mannschaft. "Sie haben gezeigt, dass sie zurecht dort oben stehen".

Doch wie bei Düsseldorf, das die jüngste Heimpleite gegen Kiel vergessen und mit einem neuerlichen Erfolg gegen Magdeburg wieder oben anklopfen will, geht es auch für den FCM im letzten Spiel vor der Winterpause um einen positiven Jahresabschluss. Schließlich beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone weiter nur drei schmale Zähler. Hoffnung auf den vierten Heimsieg in dieser Saison macht insbesondere die Leistung am vergangenen Spieltag gegen Greuther Fürth, als die Blau-Weißen dank Mohammed El Hankouris Last-Minute-Ausgleich noch einen Punkt holten.

Titz: "Wir werden alles reinwerfen"

Vor allem die Leistung nach Wiederanpfiff war nach "keiner guten ersten Halbzeit" deutlich besser und "wichtig für das Selbstvertrauen und die Stimmung", meinte Titz. Grundsätzlich stimmt den 52-Jährigen das Auftreten seiner Schützlinge in den letzten Wochen nach der zwischenzeitlichen Ergebniskrise zuversichtlich. "Die Mannschaft hat in der Art wie wir spielen, sehr gut die Dinge umgesetzt und sich in den letzten Wochen mit Punkten belohnt", so Titz. Nicht nur deshalb wolle man sich "unbedingt mit einem Heimsieg verabschieden. Wir werden alles reinwerfen."

Neben den Langzeitverletzten Eldin Dzogovic, Julian Pollersbeck und Luca Schuler steht auch Abwehrspieler Cristiano Piccini mit Erkältungssymptomen für Samstag auf der Kippe. Ein überraschendes Comeback könnte dagegen Stürmer Jason Ceka geben, der nach seiner Knöchelverletzung am Mittwoch wieder mit auf dem Trainingsplatz stand und zumindest für die Schlussphase eine Option sein könnte. Die Qualitäten des 24-Jährigen (ein Tor/fünf Vorlagen) kann der FCM in jedem Fall brauchen.

jsc