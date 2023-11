Handball | Bundesliga Weltklasse-Torwart Ebner führt SC DHfK Leipzig zum Erfolg über TVB Stuttgart Stand: 16.11.2023 20:58 Uhr

Die mehr als 4.000 Zuschauer in der Leipziger Arena sahen beim Handball-Duell des SC DHfK Leipzig gegen den TVB Stuttgart zwei glänzende Torhüterleistungen. Domenico Ebner im Leipziger Kasten zog die Bälle förmlich an.

Nach der Auswärtsniederlage bei den Rhein-Neckar Löwen ist der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga gleich wieder in die alte Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den TVB Stuttgart gewannen die Sachsen am Donnerstag mit 36:30 (15:15). Damit feierten die Gastgeber den dritten Erfolg in den vergangen fünf Begegnungen.

Vor 4.202 Zuschauern zeichneten sich Franz Semper und der Ex-Stuttgarter Viggo Kristjansson mit jeweils acht Toren als beste Werfer aus. Überragender Akteur des SC DHfK, der mit nun 12:14 Punkten auf Platz neun rangiert, war jedoch Domenico Ebner. Der italienische Nationaltorhüter glänzte mit 20 Paraden.

Torhüter stehen Torejagd im Weg

Die Leipziger fanden sofort ihren Rhythmus in der Offensive und führten nach sechs Minuten bereits mit 6:3. Es war der Auftakt zu einem furiosen Schlagabtausch, in dem beide Teams mit hohem Tempo und starker Chancenverwertung überzeugten. Bis zum 13:12 (17. Minute) setzte sich die Torejagd fort, ehe die Partie eine spektakuläre Wendung nahm, die in erster Linie die beiden eingewechselten Torhüter zu verantworten hatten. Der Stuttgarter Miljan Vujovic verzeichnete bis zur Pause sieben Paraden. Bei den Leipzigern avancierte Ebner zum Unterschiedsspieler und wehrte im ersten Durchgang acht von elf Würfen der Gäste ab.

Alle Fünfe: Matej Klima nutzte alle seine fünf Würfe zu Treffern.

SC DHfK kann sich nach der Pause absetzen - auch dank Ebner

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte der SC DHfK, der seine Angriffe jetzt wieder geduldiger ausspielte. Die Stuttgarter ließen sich allerdings nicht abschütteln und blieben bis zum 21:22 (41.) dran, ehe sich die Gastgeber mit einem 6:2-Lauf auf 28:23 ( 50. ) absetzen konnten. Auch in dieser Phase brachte Ebner die TVB-Werfer regelmäßig zur Verzweiflung. In der Schlussphase versuchten Stuttgart, die Leipziger mit einer offensiven Deckung aus dem Konzept zu bringen, doch die Sigtryggsson-Schützlinge ließen nichts mehr anbrennen. Danach konnte die vom SC DHfK initiierte Studentenparty in der Arena beginnen.

Stimmen zum Spiel

Runar Sigtryggsson (Trainer SC DHfK Leipzig): "Ich binsehr glücklich über den Sieg. Wir haben heute eine Reaktion gezeigt. Domenico Ebners Leistung war außerhalb der Welt, überraend. Da kann er gerne so weiter machen. Wir werden den Sieg heute feiern. Die Spieler dürfen heute auch auf die Studentenparty."

Domenico Ebner (Torwart SC DHfK Leipzig): "Das Lob vom Trainer nehme ich gerne an. Ich hatte einige Gespräche mit dem Trainer und dem Geschäftsführer Karsten Günther. Ich wollte zeigen, was ich kann. Wer mich kennt, der weiß, dass ich, wenn ich aus Italien komme, immer mit sehr viel Freude und Selbstvertrauen komme."

Michael Schweickardt (Trainer Stuttgart): "Die Effektivität war nicht noch genug, Domenico Ebner hat es uns das Leben sehr schwer gemacht, vor allem bei den freien Würfen. Der Start war wahrscheinlich auch eine Hypothek, auch wenn wir da noch einmal herankamen."

dpa/cke