Fußball | Regionalliga Weitere HFC-Rückholaktion: Löhmannsröben wieder in Halle

Der Hallescher FC holt für die bevorstehende Regionalliga-Saison weiter fleißig ehemalige Spieler zurück. Nach Kilian Zaruba und Burim Halili hat sich der Drittliga-Absteiger nun auch Jan Löhmannsröben geangelt, teilten die Sachsen-Anhalter am Freitagabend mit.

"Wir wollen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Talenten im Kader. Jan hat in seiner Karriere einiges erlebt – darunter auch Tiefschläge und Fehltritte. Wir brauchen diesen Erfahrungsschatz in der Kabine und auf dem Platz. Zudem ist Jan in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung und will unbedingt für den HFC auf dem Platz stehen", sagte Sportdirektor Daniel Meyer.

Letzte Station Lok Leipzig

Löhmannsröben hatte bereits von September 2021 bis Juli 2022 für den HFC gekickt. Der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler hat 227 Drittligaspielen (u.a. Zwickau, Rostock, Magdeburg, Jena) und 80 Einsätzen in der Regionalliga Nordost absolviert. Zuletzt war er für Regionalliga-Konkurrent 1. FC Lok Leipzig aktiv, wo er zu zwölf Einsätzen kam.

