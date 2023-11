Handball-Klub-WM Magdeburg feiert Auftaktsieg - Weber verletzt Stand: 07.11.2023 18:59 Uhr

Handballverein SC Magdeburg hat das Auftaktspiel bei der Klub-WM gegen den saudischen Klub Al Khaleej deutlich gewonnen. Wermutstropfen war die schwerere Verletzung von Rückraumspieler Philip Weber.

Der zweimalige Titelträger von der Elbe setzte sich in Dammam gegen Al Khaleej mit 29:20 (15:10) durch und kann mit einem weiteren Sieg für die nächste Runde planen.

Weber-Aus überschattet erste Hälfte

Die Saudis machten es am Beginn der Partie schwer für den SCM. Mit den eigenen Fans im Rücken, die tolle Stimmung machten, ging Al Khaleej zunächst in Führung. Doch getragen vom starken Matthias Musche (zehn Tore insgesamt) und einem besser in die Partie kommenden Nikola Portner im Kasten fand der Favorit von der Elbe ins Spiel. Albin Lagergreen stellte in der 21. Minute auf 11:7.

Danach der Schock: Rückraumspieler und Leistungsträger Philipp Weber ging nach einem Wurf zu Boden, griff sich ans Knie und schüttelte den Kopf. Der 31-Jährige musste vom Feld getragen werden. Sein Team ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen, Felix Claar brachte sein Team in der 28. Minute erstmals mit fünf Toren in Front. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabine.

Nach seinem Einsatz mit der Nationalmannschaft hat sich SCM-Spieler Philipp Weber bei der Klub-WM in Saudi-Arabien verletzt.

Musche stellt Weichen auf Sieg

Und der wuchs nach dem Seitenwechsel schnell an. Magnus Saugstrup brachte den SCM in der 41. Minute mit 22:13 in Front. Danach ließ es das Wiegert-Team etwas langsamer angehen, erzielte fast sechs Zeigerumdrehungen lang kein Tor. Al Khaleej verkürzte bis auf sechs Treffer.

Als Matthias Musche dann aber in der 51. Minute den alten Neun-Tore-Vorsprung erst wiederherstellte und Sekunden später auf zehn Treffer ausbaute, war die Partie entschieden. Bereits am Donnerstag (09. November, 14:45 live im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) geht es in der Gruppenphase weiter. Gegner des SCM ist Ozeanienmeister University of Queensland.

