Fußball | 2. Bundesliga Vorschau: 1. FC Magdeburg empfängt formstarke Elversberger Stand: 27.10.2023 16:50 Uhr

Der 1. FC Magdeburg trifft am 11. Spieltag der 2. Bundesliga auf den formstarken Aufsteiger SV Elversberg. In der heimischen MDCC-Arena wollen die Magdeburger weiter ungeschlagen bleiben und im Bestfall, die Sieglosserie von fünf Spielen in Folge beenden. Cheftrainer Christian Titz legt das Augenmerk dabei vor allem auf die Torabschlüsse seiner Mannschaft.

Gegen den SV Elversberg will der 1. FCM endlich wieder einen Sieg bejubeln.

Form der vergangenen zehn Ligaspiele

1. FC Magdeburg: N-U-N-U-N-S-U-S-S-U

SV Elversberg: S-U-U-S-S-S-N-N-N-U

Der 1. FCM will gegen den Liganeuling Elversberg endlich wieder drei Punkte einfahren. Fünf Partien in Folge konnte das Team von Chef-Trainer Christian Titz nicht mehr gewinnen - der letzte Sieg war das furiose 6:4 gegen Hertha BSC am fünften Spieltag.

Elversberg kommt dagegen mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gereist. Nachdem die SVE mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die Saison gestartet war, holte man 14 Punkte aus den vergangenen sechs Partien und dürfte dementsprechend Oberwasser haben.

Zuhause noch ungeschlagen

Mut machen dürfte den Magdeburgern aber die heimische Kulisse. Mehr als 20.000 Tickets sind bereits für das Spiel am Sonntag verkauft - Tendenz steigend. Christian Titz sagte im Gespräch am Donnerstag: "Wir freuen uns auf die Heimspiele mit der Unterstützung unserer Fans und wollen zu Hause – gemeinsam mit den Zuschauern – ein positives Ergebnis holen."

Leistungen zufriedenstellend - Ergebnisse nicht

Damit es mit dem Dreier am Sonntag klappt, braucht es vor allem eines: Tore. Mit nur drei Treffern aus den vergangenen vier Spielen holte der 1. FCM nur magere zwei Punkte. Das soll sich nun wieder ändern. Es brauche Verbesserung in der Qualität, aber auch in der Quantität der Torchancen, erklärte Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag. Sowohl in Hannover, als auch gegen Karlsruhe sei sein Team die spielbestimmende Mannschaft gewesen, konnte aber beide Male nicht als Sieger vom Platz gehen.

Gegen Elversberg soll sich das nun wieder ändern. Auch wenn die Trainingseinheit vor der Pressekonferenz offenbar nicht die allerbeste war, wie Titz auf die Frage von MDR-Reporterin Sabrina Bramowski eingestehen musste.

Piccini wieder dabei?

Gute Nachrichten gibt es derweil von Cristiano Piccini. Der Abwehrspieler musste im Auswärtsspiel bei Hannover 96 verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Christian Titz ließ auf der Pressekonferenz durchblicken, dass Piccini mit etwas Glück am Sonntag wieder dabei sein könnte. Voraussetzung sei eine gute Trainingseinheit am Samstag, so der FCM-Coach.

